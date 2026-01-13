竹内涼真主演『再会』今夜初回 この冬一番切ないヒューマンラブミステリー【あらすじ】
俳優・竹内涼真が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜 後9：00 ※初回拡大スペシャル）が、13日にスタートする。
【動画】井上真央、16年ぶりテレ朝ドラマ出演で『花男』の様相再び？
本作は、人気作家・横関大氏が上梓した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した主人公・飛奈淳一（竹内）ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手と再会するのだが…。宿命的な再会から始まる、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー。
小学6年生の時に《誰にも言えない秘密》を共有した淳一、万季子（井上真央）、圭介（瀬戸康史）、直人（渡辺大知）ら4人の同級生。23年が経ち、仲間たちと一度も会わないまま時は流れ、今や刑事になった淳一は、故郷の警察署に異動。そんな中、今夜放送の第1話では23年の時を越え、彼らの運命を思わぬ形で狂わせる事件が発生する。
それは、直人の兄でもあるスーパーの店長・佐久間秀之（小柳友）が何者かに射殺される事件。実はその直前、万季子は息子・正樹（三浦綺羅）の万引きをネタに、秀之から恐喝されていて…!? そうとは知らず、淳一は県警捜査一課の刑事・南良理香子（江口のりこ）とバディを組み、捜査を開始。やがて事態は次々と思わぬ方向へ進んでいく。
開幕早々、予断を許さない物語が展開していく本作。本日は波乱含みの第1話放送に先駆け、物語のキーアイテムとなる《拳銃》を構える淳一の姿など、新たなシーン写真が公開された。
【第1話（13日放送）あらすじ】
あの日、俺たち４人は罪を犯した。犯した罪を、未来につながることのないタイムカプセルに封印した――。かつて仲良し４人組だった飛奈淳一（竹内涼真）、岩本万季子（井上真央）、清原圭介（瀬戸康史）、佐久間直人（渡辺大知）は、小学６年生の時に《誰にも言えない秘密》を共有。その後、地元を離れた淳一は仲間たちと一度も会うことがないまま大人になり、いつしか23年の月日が経っていた。そんなある日、今や刑事となった淳一は故郷の三ツ葉警察署に異動。だが、依然として仲間と再会することはなく、至って平穏な街で職務に従事していた。
一方、淳一の初恋の相手でもある万季子は、圭介と結婚するも離婚。地元で美容室を営みながら、一人息子の正樹（三浦綺羅）を懸命に育てていた。ところが、名門中学への推薦入学が決まったばかりの正樹が、スーパーで万引き！ しかも、直人の兄で、店長を務める佐久間秀之（小柳友）は万季子を呼び出し、警察への通報をちらつかせながら、多額の金銭を要求し…!!
そんな中、事態は思わぬ方向へ進んでいく。あろうことか、秀之が何者かに射殺される事件が発生したのだ！ 淳一はすぐさま、三ツ葉署の署長・小杉房則（段田安則）が指揮する特別捜査本部に参加。県警捜査一課の刑事・南良理香子（江口のりこ）とバディを組み、捜査を開始するのだが…。
