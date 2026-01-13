モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子（34）が自身のインスタグラムを更新。2019年に結婚した一般男性の夫の誕生日を祝福した。

「To my amazing husband, Happy Birthday! 先日、大切な夫がまたひとつ歳を重ねました！」とつづり、夫の誕生日を迎えたことを報告。「今日まで2人で、本当に多くのことを乗り越えてきた気がします。特に去年は、産後の寝不足とガルガル期に戸惑う私を、彼は丸ごと受け止めてくれました」と記した。

「正直、ぶつかることも増えたけれど、その都度話し合い、歩み寄り、互いが納得いく『着地点』を必死に探り合った日々で」と舟山。「新しい自分に出会った一年だったけれど、今振り返れば、夫婦の絆をさらに深めるために私たちには必要なプロセスだったんだな、と感じています」とつづった。

「いつも私の歩幅に合わせて、心に寄り添ってくれるましゅくん。本当にありがとう」と感謝。「夫婦って、それぞれ自立した『個』でありながら、どこか『表裏一体』のような不思議な関係 これからも、一番近くで支え合い、高め合える最高のパートナーでいられるよう、私もしっかり愛を注ぎたいと思います」とした。

「共に歩む、新しい幕開けの一年が、最高に輝かしいものになりますように…」と記し、「#birthday」「#夫婦の時間」「#家族時間」「#パパ」「#産後 ガルガル期 最高のパートナー 感謝」と添えた。

舟山は21年9月に第1子、24年10月に第2子出産を発表した。

ガルガル期とは、産後の女性がホルモンバランスの乱れや育児のストレスでイライラしやすく、攻撃的になったり、感情的になったりする状態のこと。