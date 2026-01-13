Mr.Children、ドラマ『リブート』主題歌の新曲「Again」1・19配信決定 『CDTVライブ！ライブ！』にも出演
Mr.Childrenが、新曲「Again」を1月19日に配信することが決定し、同日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』に出演する。
【動画】Mr.Children、新アルバム『産声』ティザー
同曲は、1月18日より放送されるTBS系日曜劇場『リブート』の主題歌。さらに、ニューアルバム『産声』が3月25日にリリースされることも発表されており、新曲「Again」の配信を皮切りに、今後の活動に注目が集まる。
■Mr.Children・桜井和寿 コメント
ハラハラと展開し続ける物語に引き込まれ、
夢中で脚本を読ませていただきました。
「緊張感」「スピード感」「憂いと強さ」それから「希望」
このドラマを構成する大切な要素を、音楽の中でも大切に表現しました。
自分はまだ物語の結末を知らず、
今はただただ放送が楽しみです。
【動画】Mr.Children、新アルバム『産声』ティザー
同曲は、1月18日より放送されるTBS系日曜劇場『リブート』の主題歌。さらに、ニューアルバム『産声』が3月25日にリリースされることも発表されており、新曲「Again」の配信を皮切りに、今後の活動に注目が集まる。
■Mr.Children・桜井和寿 コメント
ハラハラと展開し続ける物語に引き込まれ、
夢中で脚本を読ませていただきました。
「緊張感」「スピード感」「憂いと強さ」それから「希望」
このドラマを構成する大切な要素を、音楽の中でも大切に表現しました。
自分はまだ物語の結末を知らず、
今はただただ放送が楽しみです。