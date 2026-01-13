立憲民主党の塩村文夏参院議員が13日までにX（旧ツイッター）を更新。SNSで拡散される、自身に関するデマに言及した。

塩村氏は11日の投稿で、一般ユーザーのポストに対し「裁判でも認定された、有名なネット画像のつぎはぎデマです。開示請求をすれば100%裁判所は認めておりますので、『謝罪の上で』削除しない場合は、開示請求を行い法的手続きを開始します」と警告。その後、当該ポストは削除されたが、謝罪の言葉はなく、塩村氏は「謝罪なく削除でしょうか。削除しても事実は残りますので、開示されます。次回の開示請求で進めさせていただきます」と告げた。

今回の投稿では、元交際相手から慰謝料や高級車を受け取ったなどとするポストに対し「こちらもデマです」とキッパリ。「レクサスは私自身がローンを組んで購入して都議時代に完済しています（ローンの契約書や毎月給与口座から完済までローンが引き落とされている証明も弁護士に提示済み）。私がそんな場所でそんなことをする必要もないうえ、慰謝料も頂いておりません ※しかし開示請求と弁護士費用など総額の方が高額になります。日本のこの賠償金問題は早急に解決する必要があると思います。」とあらためて説明し、「これも10年以上、何回説明したことか」と嘆いた。