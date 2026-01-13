双子を出産したタレント中川翔子が13日までにインスタグラムを更新。自身が成人式を迎えてからこれまでの道のりを振り返った。

中川は「成人式！新成人のみなさま おめでとうございます！若いって素晴らしい！なんでもできる なんでも叶う 輝く未来しかない！」と新成人たちを祝福。「成人式の写真でてきた！マミタス様っ ピンクの振袖でしたなつかしい」と今は亡き愛猫を抱いた振り袖姿の写真をアップ。

「ついこの間のようだ まだまだ成人って信じられない！と思ってた 大人って子供のつづき と思ったの覚えてる この時の倍生きてしまった、人生って短いなぁ 最近すごく思います 授乳で夜中起きたり眠れなかったりするからか最近夜中ずっと考えちゃう 人生って短いし あの時ああすればよかったもっとこうすればよかったって」と感慨深げにつづった。

続けて「でも20代からたくさんのひとに出会えて いっぱい夢が叶ったなぁ いっぱい失敗したり悩んだり でもやっと振り返っていろいろ思うけど この人生で良かった！と思えるように」と、しみじみ。

「これからも旅はつづく 大人って楽しそう！と思ってもらえる背中でありたい」と思いを新たにし、「みなさん成人式の頃どんなこと考えてましたか？どんな大人時代になりましたか？大人、たのしいよね！双子たちが成人の日も元気でいなきゃ 綺麗なお母さんになりたいからがんばろーっと！」とつづった。

中川は23年4月に同年代の一般男性と結婚。25年9月に第1子、2子となる双子の男児を出産した。