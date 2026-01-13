元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が12日、自身のインスタグラムを更新。俳優で歌手の柴咲コウとのツーショットを披露した。

「『KO SHIBASAKI LIVE TOUR ACTOR'S THE BEST』@東京NHKホール 観に行かせていただきました」と記し、柴咲のライブに足を運んだことを報告。「演劇とLIVEを融合させたような神秘的な世界観と そこに同調する音楽やひとつひとつの音、歌声がとても素晴らしくて 最初から最後までずっと見入ってしまう そんな空間でした…」と堪能した様子で、「目に映る全てが美しく 耳に入る全てが心地よかった...」とつづった。

「僭越ながらお写真も撮っていただき 家宝が増えました」とツーショットをアップ。

「5/24(日)には柴咲コウ様主催の『サステナビューティーフェス』で共演させていただけるのが、本当に光栄で楽しみです」と共演を楽しみにした。

この投稿に、ファンからは「スゴすぎ」「美×美すぎる」「2人とも美しい」「とっても素敵な2ショット」「お強すぎるツーショット」「家宝良かったね」「ずっと憧れって言ってたもんね」「やば！推し2人が…こんな日が来るとは 嬉しい」「最高です」「神々しい」などの声が寄せられている。