横浜市の住宅に空き巣目的で侵入し、住人に暴行を加えたとして28歳の男が逮捕されました。男は、窃盗などを少なくともほかに35件繰り返していたとみられ、被害総額は7600万円にのぼるということです。

事後強盗未遂などの疑いで逮捕されたのは、無職の金子竜斗容疑者（28）です。

警察によりますと、金子容疑者は去年10月14日の午前11時ごろ、横浜市の住宅に侵入し室内を物色していた際に、外出先から戻ってきた住人の61歳の男性と鉢合わせ、男性の顔を殴るなど暴行を加えた疑いがもたれています。

金子容疑者はインターホンを鳴らして住宅に人がいないか確認し、その後、ドライバーを使い窓ガラスを割って侵入していたということです。

調べに対し、金子容疑者は黙秘しているということです。

神奈川県内では去年10月からのおよそ1か月で、同様の手口による空き巣や事後強盗などの被害がほかに35件確認されていて、被害額はあわせて7600万円にのぼるということです。

警察はいずれも金子容疑者の犯行とみて、捜査しています。