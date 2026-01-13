¤µ¤¹¤é¤¤¥é¥Ó¡¼¡Ö²Î¤â²Î¤¨¤ë¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¡¡¶¯±¿¥³¥ó¥Ó¤¬ÈôÌö¤òÀÀ¤¦¡¡14Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¿·¥Í¥¿¥é¥¤¥Ö
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤¹¤é¤¤¥é¥Ó¡¼¡×¤¬14Æü¡¢¿·¥Í¥¿¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥Ï¥ó¥º¡×¤òÅìµþ¡¦À¾¿·½É¥Ê¥ë¥²¥¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ï30Æü¤Þ¤Ç¡¢Ç¯»Ï¤Ï3Æü¤«¤éÅÔÆâ¤Î·Î¸Å¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ë¥³¥ó¥È¤ÈÌ¡ºÍ¤òÎý¤ê¾å¤²¤¿¡£Á´¤Æ¤Ï¡¢Ì¡ºÍÄº¾å·èÀï¡ÖM¡½1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤À¡£
¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢·Î¸ÅÃæ¤ÎÆó¿Í¤òÄ¾·â¡£¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÇÂçµÈ¤ò°ú¤¤¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦±§Ìî¿µÂÀÏº¡Ê34¡Ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î±¿»î¤·¤Ç¡Ö´ê¤¤»ö¤¬88¸Ä¤«¤Ê¤¦¡ª¡×¤È½Ð¤¿ÃæÅÄÏÂ¿¡Ê34¡Ë¤Î¡ÈºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡É¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤¹¤é¤¤¥é¥Ó¡¼¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç½Ð¿È¤Î±§Ìî¤È°ì¶¶Âç½Ð¿È¤ÎÃæÅÄ¤¬Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë·ëÀ®¡£¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤é¤ÈÆ±¤¸·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢»öÌ³½ê¤Î¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡Ö·î¾Ð¡×¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤È22Ç¯¤ËÇ¯´Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡ÖM¡½1¡×¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¿Ê½Ð¡£¥·¡¼¥É¸¢¤òÆÀ¤¿ºòÇ¯¤Ï2²óÀï¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢Á°Ç¯¤ÈÆ±¤¸½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¿Ê¤àÁ±Àï¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ë¹Ô¤¦¿·¥Í¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë8·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢ÃÃÏ£¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÇ¯4ÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£Ëè²ó¡¢¿·¤·¤¤Ì¡ºÍ¤È¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¡¢µÒÀÊ¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤ËËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±§Ìî¤Ï¡ÖËèÇ¯¡¢¡ØM¡½1¡Ù¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤ë1·î¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¡¢Ì¡ºÍÇ®¤¬ºÇ¤â¹â¤Þ¤ë¡£¥³¥ó¥È¤âÌ¡ºÍ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇµÍ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¼ê±þ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±§Ìî¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤È3Ç¯Á°¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ç½à·è¾¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿ºòÇ¯¤Ï¡ËÀµÄ¾¤½¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÅÇÏª¡£¤·¤«¤·Ì¡ºÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¤È¤¤¤¦·Á¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¡£º£Ç¯¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î´¶³Ð¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó¿Í¤¬²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸ÂÀÅÄ¥×¥í¤Î¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡ÖÀÄ¿§1¹æ¡×¤â½Ð¾ì¡£½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢4°Ì¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡±§Ìî¤Ï¡ÖÀÄ¿§¤äËÍ¤é¡¢¤¢¤È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¼¥º¤È¤«¡¢¤½¤³¤ÎÀ¤Âå¤¬»öÌ³½ê¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ê·î¾Ð¡Ë¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¾å°Ì¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤¤¤¤²Ã¸º¤É¤ó¤É¤óÈ´¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÄ¿§¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤âÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¾å¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óËÍ¤é¤¬ºÇ½é¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤¤·Ý¿ÍÆ±»Î¡£¼ã¼ê¤¬½¸¤Þ¤ê¤ª¸ß¤¤¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¤Æ¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤¹¤ë¾ì¤¬Äê´üÅª¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï¡ÖÀÄ¿§1¹æ¤Î¥Í¥¿¤ÏËè²ó¡¢ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ù¤ÈËÍ¤¬Äó°Æ¤·¤¿¥Ü¥±¤¬¡¢·è¾¡¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êËÍ¤ÎÇ¾¤ß¤½¤Ï·è¾¡¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤ÎÇ¾¤ß¤½¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢²£¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿±§Ìî¤Ï¡ÖËÜÅö¤À¤è¡£¤Ê¤ó¤ÇÂ¾¤Ë»È¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤Þ¤º¤ªÁ°¤Ï¤Þ¤º²¶¤é¤Ë»È¤¨¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¥Í¥¿ºî¤ê¤ËÎå¤ó¤ÀÇ¯ËöÇ¯»Ï¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡×¤Î³èÌö¤ò¸«¤Æ¶»¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡±§Ìî¤Ï¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÃæ·Ñ¡Ê½ãÎõ¤Î½Ð±é»þ¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¯»Ï¤Ï¡Ø¿·½Õ¡ªÇú¾Ð¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬1ÈÖ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë³èÌö¤Ç¤¤Æ¤ë·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬1ÈÖ¿Æ¹§¹Ô¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È·è°Õ¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ì¤Ð¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Åª¤Ê¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤«É½¸½¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤«½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¤â¤¦²Î¤È¤«¤â½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤«¤¤¤¤²Î¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡ÈÆæ¤Î¼«¿®¡É¤ò¸«¤»¡Ö¤½¤Î¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¹½ÁÛ¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¡¡±§Ìî¤¬Àä¶ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡£¤Ç¤â²¶¤Î²Î¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈôÌö¤Î¸°¤Ï¡Ö¸ÄÀ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤¿Æó¿Í¡£¹¬±¿¤¬Ë¬¤ì¤ëÃû¤·¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ë¤¢¤ëËÀî°ð²Ù¤ò»²ÇÒ¤¹¤ë±§Ìî¤Ï¡Ö½é·Ø¤Ç¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¤éÂçµÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿ôÇ¯¤º¤Ã¤È¶§¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éº£Ç¯¤ÏÂçµÈ¡ª¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤ÎÛØ¸¶¡ÊÍÎÊ¿¡Ë¤âÂçµÈ¡£´èÄ¥¤í¤¦¡ª¤ÈÇ¯»Ï¤«¤éÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÃæÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÅÄÃæÍµÆó¡Ê61¡Ë¤¬¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëNHK¡¦E¥Æ¥ì¤Î¡Ö¤¿¤Ê¤¯¤¸¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡¢¸áÁ°6¡¦55¡Ë¤Ç¡Ö¾®¤µ¤Ê´ê¤¤»ö¤¬88¸Ä¤«¤Ê¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò°ú¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Öº£ÆüÀ²¤ì¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢ËÍ¤Î¹¬±¿¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È¶¯±¿¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¤ª¾Ð¤¤³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£¸áÇ¯¤Î2026Ç¯¡£¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÅ·ÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¶õ¤ò¶î¤±¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡þ¤µ¤¹¤é¤¤¥é¥Ó¡¼¡¡2014Ç¯·ëÀ®¡£±§Ìî¿µÂÀÏº¡Ê¤¦¤Î¡¦¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë1991¡ÊÊ¿3¡ËÇ¯12·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ¾®¶â°æ½Ð¿È¤Î34ºÐ¡£159¥»¥ó¥Á¡¢A·¿¡£ÆÃµ»¤Ï»¨³Ø¥¯¥¤¥º¡£ÃæÅÄÏÂ¿¡Ê¤Ê¤«¤À¡¦¤«¤º¤Î¤Ö¡Ë1991¡ÊÊ¿3¡ËÇ¯9·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è½Ð¿È¤Î34ºÐ¡£185¥»¥ó¥Á¡¢A·¿¡£ÆÃµ»¤Ï¤ª¤¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥é¥à¤ò½ñ¤¯¤³¤È¡£
¡¡¢§¤µ¤¹¤é¤¤¥é¥Ó¡¼¿·¥Í¥¿¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥Ï¥ó¥º¡×
¡¡¡Ú»þ´Ö¡Û³«¾ì¸á¸å7»þ45/³«±é¸á¸å8»þ
¡¡¡Ú²ñ¾ì¡ÛÅìµþ¡¦À¾¿·½É¥Ê¥ë¥²¥
¡¡¡ÚÍè¾ìÎÁ¶â¡ÛÁ°Çä2300±ß/ÅöÆü2800±ß
¡¡¡ÚÇÛ¿®ÎÁ¶â¡Û1800±ß
¡¡¾ÜºÙ¤ÏK¡½PROÆâ¤ÎÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤ò¡Êhttps://kpro¡Ýweb.com/lives/7290/¡Ë¡£
