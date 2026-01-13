２週連続で「逃走中」に出演した女子１００メートルハードル日本代表の中島ひとみが１３日までに自身のＸを更新。パワースポットのフィギュア部屋を公開し、陸上競技への思いをつづった。

ハンターをぶっちぎる圧倒的なスピードで賞金９４万円を獲得した中島。戦利品を公開していたが、「パワースポット１部」と記し、「逃走後、狙っていた一番くじ２種類ラストワンまでひくことができました。幸せです」とつづった。

２週目では惜しくも連覇を逃したが「これを機に陸上のスピード感や迫力を少しでも知ってもらえていたら、ものすごく嬉しいです＾＾短距離だけでなく長距離、跳躍、投てき、それぞれ違った魅力があって、どの種目にも現地でこそ感じられる緊張感や迫力があります！！ぜひまた陸上にも目を向けてもらえたら嬉しいです」と自身だけでなく他の種目もＰＲし、陸上競技の普及を願った。

そんな姿勢にネットでは「ファンになりました」「これからは陸上選手としての中島ひとみさんも注目していきます！」「またリベンジしてほしい」「ひとみさんがフィギュアコレクターと知れた事が１番嬉しかったです 一番くじ投稿も楽しみにしてますっ！！」「走る姿かっこいい！」と多きの反響の声があがっていた。