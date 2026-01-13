ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が13日、自身のインスタグラム更新。グラビアショットを投稿した。

「青好き？」と題し、布面積小さめのスカイブルーひもビキニ水着姿を公開。「わたしグラビアって職業がだーーいすき 天職！フゥ 私にできる表現をし尽くしたいなあ それも見てくれている人がいるから出来ることだね ありがとう」とつづり、曲線美を際立たせ、98センチのバストが水着からあふれ出そうなポーズなども披露した。

ファンやフォロワーからも「存在そのものが芸術」「美しさの極み」「セクシーな女神」「溢れそう」「腕上げポーズも好き」「かわいい〜」「Sexy」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。