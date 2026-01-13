Switch2/Switchの新たな本体更新データ「システムバージョン21.2.0」が配信開始
【Nintendo Switch 2/Nintendo Switch：システムバージョン21.2.0】 1月13日 配信開始
(C) Nintendo
任天堂は1月13日、Nintendo Switch 2/Nintendo Switchの本体更新データ「システムバージョン21.2.0」の配信を開始した。
今回配信された「システムバージョン21.2.0」では、いくつかの問題の修正、動作の安定性向上が含まれている。本体更新データは、Switch2/Switchをインターネットに接続していると、自動でダウンロードされるほか、設定から手動で更新することも可能となっている。
Nintendo Switchのシステムバージョン21.2.0の配信を開始しました。いくつかの問題の修正と、動作の安定性向上を行いました。 https://t.co/f58VUWn824 pic.twitter.com/5eiIEkDR2K- 任天堂サポート (@nintendo_cs) January 13, 2026
(C) Nintendo