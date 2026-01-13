【Nintendo Switch 2/Nintendo Switch：システムバージョン21.2.0】 1月13日 配信開始

任天堂は1月13日、Nintendo Switch 2/Nintendo Switchの本体更新データ「システムバージョン21.2.0」の配信を開始した。

今回配信された「システムバージョン21.2.0」では、いくつかの問題の修正、動作の安定性向上が含まれている。本体更新データは、Switch2/Switchをインターネットに接続していると、自動でダウンロードされるほか、設定から手動で更新することも可能となっている。

