À¾Ìî¼·À¥¡¡ÇµÌÚºä£´£¶»þÂå¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¶ì¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¡×
¡¡½÷Í¥¡¦À¾Ìî¼·À¥¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡À¾Ìî¤Ï¹â¹»£²Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿£²£°£±£±Ç¯¡¢ÇµÌÚºä£´£¶¤ÎÂè£±´ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦¸þ°æ·Å¤Ë¡Ö¼ÂºÝ¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£ºÇ½é¤ÏÂÎÎÏ¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÉáÄÌ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡ÊÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡Ë¡×¡£
¡¡ÇµÌÚºä£´£¶¤Î¤è¤¦¤Ë¿ôÂ¿¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âÉ¬Í×¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢À¾Ìî¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹ç³Ê¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü»ä¤È»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥°¥¤¥Ã¤È¹Ô¤«¤Ê¤¤»Ò¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éµï¿´ÃÏ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶¥Áè´¶¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÇµÌÚºä£´£¶¤¬¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£À¾Ìî¤Ï¡ÖÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¥Û¥ó¥È¤Ë¶ì¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£Áª¤Ð¤ì¤Æ¤â´î¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¥ä¥Ã¥¿¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤ë»Ò¡¢£±¿Í¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤â¤¦¤¹¤´¤¤½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤Ç¤¤¤Ä¤â¡¢È¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¯É½¤Ï¡Ö½çÈÖ¤Ë£±¿Í¤º¤Ä¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ä¡££±¸Ä³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÆú¤Î¿§¡¢£·¿§¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¡×¡£È¯É½¤òÂÔ¤Ä»þ´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢²«¿§¡×¤Ê¤É¤È·«¤êÊÖ¤·¹Í¤¨¤Æ°Õ¼±¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆ±»þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤»Ò¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·ë¹½¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£