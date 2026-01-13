BLACKPINK¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢´Ú¹ñ¿·¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥Ë¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù½Ð±é·èÄê¡ª½©»³À®·®¤é¤È¶¦±é¤Ø
BLACKPINK¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
´Ú¹ñMBC¤Î¿·¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥Ë¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤¬¡¢2·î1Æü18»þ10Ê¬¤Ë½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤âÆ±Á³¡©¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î¡ÈÏª½Ð¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É
¡Ø¥Þ¥Ë¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤µ¤º¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¡¢°ì¼¡½Ð±é¼Ô¤È¤·¤ÆBLACKPINK¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È·óÇÐÍ¥¤ÎDEX¡¢½©»³À®·®¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Î¡¦¥Û¥ó¥Á¥ç¥ë¡¢¥¤¡¦¥¹¥¸¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥Ë¥È¡×¤È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¡ÖÈëÌ©¤ÎÍ§Ã£¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢ÆÃÄê¤ÎÁê¼ê¤ò·è¤á¡¢¤½¤Î¿Í¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÈëÌ©¤Î¥²¡¼¥à¡¦³èÆ°¤ò»Ø¤¹¡£
º£²ó¡¢Æü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿5¿Í¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Í½´ü¤»¤Ì¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆæ¤Î¾·ÂÔ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡Ø¥Þ¥Ë¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ø¤È¾·¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
MBC¤Ï¡Ö¡Ø¥Þ¥Ë¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢²û¤«¤·¤Î¡Ø¥Þ¥Ë¥È¡Ù¥²¡¼¥à¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¸Ä¿ÍÀï¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸ß¤¤¤ÎÀµÂÎ¤ò¤À¤Þ¤·¹ç¤¦ßõÎõ¤Ê¿´ÍýÀï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÌ©¤«¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½àÈ÷¤·¡¢ÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤«¤é¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¤È¤¤á¤¤È½ã¿è¤Ê´î¤Ó¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¸Ä¿Í¥Þ¥Ë¥È¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¤ËÂ³¤¯¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Ë¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ì¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Ð¡¼¡¦¥®¥Õ¥ÈºîÀï¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£
MBC¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê»×¤¤¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤Î¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤È³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î²áÄø¤Ï¡¢ÄË²÷¤Ê¾Ð¤¤¤È¤È¤â¤Ë²¹¤«¤ÊÍ¾±¤¤òÆ±»þ¤ËÆÏ¤±¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥Ë¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ï¡¢2·î1Æü18»þ10Ê¬¤è¤ê½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥¸¥§¥Ë¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯¤ËBLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£2018Ç¯¤Ë¡ØSOLO¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï10²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡×¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÆñ¤Ê¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¡¢¡ÖÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯12·î¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡ÖODD ATELIER¡ÊOA¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£