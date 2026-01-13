BTS・V、インスタグラムのフォロワー数7000万人突破！韓国の男性芸能人初の記録

ボーイズグループBTSのメンバー、Vのインスタグラムフォロワー数が7000万人を超えた。韓国の男性芸能人としては初めての記録だ。

Vはこれまで最も急激なフォロワー数の増加傾向を示してきた。アカウント開設直後から世界中のファンの流入が集中した。

ギネス世界記録によると、Vはアカウント開設後43分でフォロワー数100万人、4時間52分で1000万人を突破した。この2つの記録は、4年が過ぎた今も破られていない。

兵役中だった2025年2月23日に公開した近況写真もやはり拡散力は圧倒的だった。この投稿は、2025年基準で韓国芸能人のインスタグラム投稿のうち、「いいね！」数1位を記録し、現在「いいね！」1773万件、共有184万件を超えた。

2025年だけで1000万以上の「いいね！」数を記録した投稿が8件に達し、これもやはり韓国芸能人の最多記録だ。全期間で1000万件以上の「いいね！」がついた投稿を保有している韓国芸能人もVが唯一だ。

（写真＝V Instagram）

最多の「いいね！」数を記録した投稿は、愛犬のヨンタンの写真だった。この投稿は、「いいね！」2085万件を記録し、2022年基準でインスタグラム史上最も多くの「いいね！」が押された投稿トップ20のうち、18位となった。

SNS分析プラットフォーム『Hype Auditor』が発表した実質的な影響力順位でも、Vはアメリカやイギリスなどの主要市場で、アジアの芸能人最高順位を記録している。

アメリカ最大の10代向け雑誌『J-14』が選んだ「Z世代のイットボーイ8人」にアジアの芸能人として唯一名前を連ねたのも同じ脈絡による。アメリカ国内だけでフォロワー数は約1270万人で、K-POPスター最多だ。

Vがグローバルスーパースターと呼ばれる理由は、もう説明不要だ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。