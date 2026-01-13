Francfranc「タワーヒーター」2024年製の自主回収を発表「動作不良や、発熱により本体の一部に熱変形が発生した商品が見つかりました」
【モデルプレス＝2026/01/13】インテリアショップ・Francfranc（フランフラン）が2026年1月13日、2024年9月から2025年12月まで販売されていた「タワーヒーター（2024年製）」の自主回収を行うことを発表した。
同社は「このたび、弊社が2024年9月から2025年12月まで販売いたしました『タワーヒーター（2024年製）』につき、製造工程での配線結合不良による動作不良や、発熱により本体の一部に熱変形が発生した商品が見つかりましたので、対象商品を自主回収することといたしました」と報告。「ご購入いただいたお客様には、ご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
「なお、同商品の2025年製につきましては、仕様変更により該当する配線結合部分を無くしているため、同様の問題は発生しませんので引き続きお使いいただけます」と伝え、「お手元に対象商品をお持ちのお客さまは、ご使用を中止いただき、下記記載の商品回収のお申込みをお願いいたします。また、商品回収の確認後、商品代金相当のQUOカードを送付させていただきます」と説明。最後には、「本件を厳粛に受け止め、品質管理体制のさらなる強化を図り、再発防止に努めてまいります。何卒ご理解ご協力賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えている。
なお、同社は公式サイトにて、対象商品や申込み方法をアナウンスしている。（modelpress編集部）
【販売期間】
2024年9月〜2025年12月
【対象商品】
※対象商品はすべて『2024年製』。
商品名：タワーヒーター WH（品番：1109100030692）
タワーヒーター PK （品番：1109100030715）
【対象製造ロット番号】
下記製造番号に該当する商品が回収対象。
・2401‐01、2401‐02
