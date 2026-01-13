「METAL BUILD Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]」の詳細情報が公開。1月22日よりCTM会員対象の事前販売が順次開始新規ファンネルジョイント追加で2つの姿を表現
BANDAI SPIRITSは、完成品トイ「METAL BUILD Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]」をCLUB TAMASHII MEMBERS（CTM）会員対象に1月22日より事前販売を順次開始する。発売は3月を予定し、価格は39,600円。
1月22日16時よりCTM会員のオーシャンステージ以上を対象とした事前先着販売を予定し、1月27日16時よりCTM全会員を対象とした事前抽選販売を予定している。
本商品は3月27日より開催予定のイベント「METAL BUILD EXPO」の開催を記念した商品で、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」にてアムロ・レイが搭乗したモビルスーツ「Hi-νガンダム」をMETAL BUILDシリーズで立体化。
カラーリングは青と基調とした彩色に一新され、翼のようにフィン・ファンネルを背負った姿に加え、新規造形のファンネルジョイントパーツにより「νガンダム」のような片側マウント状態にすることも可能。
付属品にはビーム・ライフル、ニュー・ハイパー・バズーカ、ビームサーベルなどが付属。プロペラントタンクは分離機構を備え、軽装状態にすることが可能。
『METAL BUILD EXPO』開催記念商品- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) January 12, 2026
「METAL BUILD Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]」の詳細を公開！
📌https://t.co/eEnmIAiTut
新規ファンネルジョイント追加で2つの姿に。カラーリングも青基調に一新！
1月22日(木)より順次、CTM会員対象の事前販売開始！#ガンダムフィギュア #METALBUILD #g_cca pic.twitter.com/SZOWB34cfg
(C)創通・サンライズ