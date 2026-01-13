【METAL BUILD Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]】 1月22日よりCTM会員対象の事前販売が順次開始 3月 発売予定 価格：39,600円

BANDAI SPIRITSは、完成品トイ「METAL BUILD Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]」をCLUB TAMASHII MEMBERS（CTM）会員対象に1月22日より事前販売を順次開始する。発売は3月を予定し、価格は39,600円。

1月22日16時よりCTM会員のオーシャンステージ以上を対象とした事前先着販売を予定し、1月27日16時よりCTM全会員を対象とした事前抽選販売を予定している。

本商品は3月27日より開催予定のイベント「METAL BUILD EXPO」の開催を記念した商品で、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」にてアムロ・レイが搭乗したモビルスーツ「Hi-νガンダム」をMETAL BUILDシリーズで立体化。

カラーリングは青と基調とした彩色に一新され、翼のようにフィン・ファンネルを背負った姿に加え、新規造形のファンネルジョイントパーツにより「νガンダム」のような片側マウント状態にすることも可能。

付属品にはビーム・ライフル、ニュー・ハイパー・バズーカ、ビームサーベルなどが付属。プロペラントタンクは分離機構を備え、軽装状態にすることが可能。

(C)創通・サンライズ