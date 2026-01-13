加熱式たばこIQOSを展開するフィリップ モリス ジャパン（PMJ）は、「IQOS イルマ」シリーズ専用たばこスティック「TEREA（テリア）」から、「テリア ステラー パール」を発表。1月19日（月）より順次発売する。

「テリア ステラー パール」は、フィルター部分にカプセルを搭載しているのが特徴。そのまま味わうと深みのある爽快メンソールが楽しめ、好みのタイミングでカプセルをつぶすと、爽やかなイエローシトラスの香りが口の中に広がる。

カプセル入りメンソールの発売は、「テリア オアシス パール」「テリア サン パール」「テリア リビエラ パール」「テリア シャイン パール」「テリア ベルベット パール」に続いて6銘柄目。

PMJポートフォリオ・マーケティング・ディレクターのダニエル・セヴシック氏によると、加熱式たばこ市場において、同社のカプセル入りメンソール製品は多くの20歳以上の喫煙者から高い支持を得ているとのこと。「カプセルによる味の変化を楽しめる体験も高い評価をいただいております。またシトラス系のフレーバーは、その爽やかな味わいが20歳以上の喫煙者から継続的に支持されています」と、ラインアップ拡充の背景を説明している。

「テリア ステラー パール」の発売を記念して、1月19日（月）より、全国4店舗のIQOSストア（札幌、銀座、名古屋、心斎橋）では、「弾ける、爽やかなイエローシトラスの香り」のコンセプトに合わせ「テリア ステラー パール」の世界観を表現したディスプレイを展開。

また同日より、全国3店舗のIQOSストア（札幌、銀座、心斎橋）にて、オレンジの柑橘の爽やかさと、山椒のスパイシーさをバランスよく調和させたマリアージュドリンク「マンダリンペッパーラテ」の提供を開始する。

提供の対象者は下記全ての条件を満たす来店者および同伴者2名（合計3名）までのグループ

・フィリップ モリス ジャパンが別途定める利用規約に基づきIQOS公式サイトに会員登録している

・「IQOS ILUMA」シリーズ／lil HYBRIDの製品登録がある（ILUMAより前の旧モデルのみの製品登録がある方は対象外）

「テリア ステラー パール」の発売に伴い、テリア製品のラインアップは全26銘柄となる。