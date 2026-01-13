サーティワンのケーキが主役♡31デコケーキエンジョイパーティー通年販売

サーティワンアイスクリームから、おうち時間をもっと楽しくしてくれる「３１デコケーキ エンジョイパーティー」が通年販売で登場します。好きなアイスやトッピングを選んで、自分だけのオリジナルケーキが作れる人気シリーズに、パーティー気分満点の新デザインが仲間入り。特別な日も、何気ない日も、笑顔が集まるひとときを彩ってくれるごほうびスイーツです♡

自由に楽しむ31デコケーキ

「３１デコケーキ」は、ケーキベースにお好きなポップスクープ6コとトッピングを組み合わせて完成させる、参加型のアイスクリームケーキ。

自分好みにデコレーションできる楽しさが魅力で、お子さまから大人まで一緒に盛り上がれます。おうちで過ごすパーティーやお祝いシーンに、作る時間そのものが思い出になるスイーツです。

エンジョイパーティーの魅力

新登場の「エンジョイパーティー」は、かわいいアイスクリームたちがパーティーを楽しんでいる世界観がポイント。

ポッピングシャワーやラブポーションサーティワン、キャラメルリボンなど人気フレーバーをイメージしたトッピングに、パーティー帽子やガーランドのピックを飾れば、にぎやかでキュートな仕上がりに。

ピンク、イエロー、ブルーの星やサーティワンカラーのプレゼント型チョコ、カラースプレーが、楽しいムードをさらに高めてくれます♪

商品概要と定番シリーズ

３１デコケーキ エンジョイパーティー



価格：4,200円※表記は税込価格です。

サイズ：4号サイズ／直径約14cm×高さ約4.5㎝（ケーキベースサイズ）

販売期間：2026年1月16日（金）～通年販売

※完成イメージあり

※お好きなポップスクープ6コ、トッピング、チョコプレートセット付き

また、好評発売中の「３１デコケーキ スイーツ＆ベア」「３１デコケーキ ZOO」もラインアップ。シーンや好みに合わせて選べるのも、31デコケーキならではの魅力です。

主役になれるパーティーケーキ

自分で選んで、飾って、完成させる「３１デコケーキ エンジョイパーティー」は、ケーキを囲む時間そのものを特別にしてくれる存在。

お誕生日や記念日はもちろん、何気ない集まりも笑顔あふれるパーティーに変えてくれます。

サーティワンのケーキで、思い思いのデコレーションを楽しみながら、忘れられないひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡