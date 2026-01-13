ボビイブラウンのリップが進化♡潤いと血色を叶える新リップケア習慣

毎日のリップケアに、ときめきと確かな潤いを。「ボビイ ブラウン」から、人気リップが進化した新アイテムと、みずみずしいツヤを叶える新製品が登場します。唇をいたわりながら自然な血色感を引き出し、表情まで明るく見せてくれるのが魅力。メイクアップとスキンケアの境界を越えた、新しいリップ習慣が、あなたの美しさをさりげなく底上げしてくれます♡

潤いと色を叶えるティンテッドバーム

「エクストラ リップ ティンテッド バーム」は、「エクストラ リップ ティント」がアップグレードして誕生した新リップ。全15色、各5,060円、2.5gで、201ベアラズベリーはおすすめカラーです。

フォーミュラの84％がスキンケア成分1で構成され、70％のエモリエントブレンドが唇にとろけるようになじみ、乾燥を防ぎながら潤いをキープ。

唇のpHに反応して発色が変化し、一人ひとりに合った自然な血色感4を演出します。シアーで軽やかな色づきが、本来の唇の美しさを引き立てます。

*1:スキンケア成分とは、保湿成分、整肌成分、皮膚保護成分を指します。水を含みます。（自社基準）

*2:小麦粉脂質

*3:ペプチドコンプレックスは、パルミチン酸、エチルテキシル、トリベヘニン、イソステアリン酸ソルビタン、パルミトイルトリペプチド-1からなる複合成分です。

*4:メイクアップ効果による視覚的印象のこと

ひんやりツヤめく新感覚リップオイル

新登場の「エクストラ ブラッシング リップ オイル」は、全5色、各5,060円、6ml。750ベアライラックはおすすめカラーです。

みずみずしいジェリーオイルが唇を包み込み、ひと塗りで感じる清涼感と、ミラーのようなツヤを演出。

ライトリフレクティング オイルコンプレックス*1と微細なマイクロパールピグメントが、立体感のあるふっくらとした印象へ導きます。単品使いはもちろん、手持ちのリップに重ねて輝きをプラスするのもおすすめです。

*1:ホホバ種子油、アボカド油、水添ポリイソブテン、トリメリト酸トリトリデシル、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2、オクチルドデカノール、リンゴ酸ジイソステアリル(保湿成分)

*2:メイクアップ効果による視覚的印象のこと

毎日を彩る新しいリップ習慣

唇をケアしながら、美しさも引き出すボビイ ブラウンの新リップ。自然な血色感を楽しめるティンテッドバームと、ツヤと清涼感が心地よいリップオイルは、その日の気分やシーンで使い分けも自在です。

毎日のメイクに取り入れるだけで、唇も気持ちも満たされる新習慣を、ぜひ体感してみてください♡