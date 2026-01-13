グレン・パウエル主演“鬼ごっこ”デスゲーム『ランニング・マン』IMAX鑑賞者にポスターをプレゼント
スティーヴン・キング原作、エドガー・ライト監督、グレン・パウエル主演による映画『ランニング・マン』（1月30日公開）のIMAX上映を記念したポスタービジュアルが解禁され、あわせてIMAX鑑賞者に入場者特典としてA3サイズのポスターの配布が決定した。
【動画】グレン・パウエル＆エドガー・ライト監督コメント付きIMAX予告
解禁されたIMAX版ポスターは、娘の命を救うため、生存率ゼロとされるデスゲーム「ランニング・マン」への参加を決意した主人公ベン・リチャーズ（グレン・パウエル）の姿が切り取られている。赤と黒のユニフォームに身を包み、振り返るその表情からは、絶望的な状況下でも決して消えることのない不屈の闘志と、これからはじまる地獄のような闘いへの覚悟が伝わってくる。
IMAX鑑賞者限定の入場者特典「IMAX入場者特典A3ポスター」は、数量限定、なくなり次第配布終了となる。巨大スクリーンで体感した極限の逃走劇を、記念として持ち帰ることができる特典だ。
監督のエドガー・ライトは自身のXで、「この映画は最大のスクリーンで観てもらうために作りました。最寄りの映画館でベン・リチャーズを探し出せ！我々のワイルドな冒険を存分に楽しんでください」とコメントし、IMAXでの鑑賞を強く推奨。スタイリッシュな映像表現とスリリングな展開で知られるライト監督らしく、本作がラージフォーマットで真価を発揮するアクション大作であることを強調している。
原作は、参加者が賞金を求め命懸けのゲームに挑むという設定で、後に続く『バトル・ロワイアル』や『イカゲーム』、『イクサガミ』といったデスゲーム作品に影響を与え続けているスティーヴン・キングの同名小説。
主演のグレン・パウエルは、『トップガン マーヴェリック』での好演で一躍スターダムを駆け上がり、立て続けに映画の主演に抜てきされるなど、今ハリウッドで最も注目されている俳優の一人だ。
