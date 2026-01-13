初詣の願いが一瞬で吹き飛びました…奪われた「3,000万円」。48歳社長の最も信頼する友が年末、誰もいないオフィスで完遂した「友情の精算」

「今年も平穏に、そしてさらなる飛躍を」――。新年を迎え、そう決意を新たにした経営者は多いはずです。しかし、組織が順調にみえるときほど、経営者の目には映りづらい致命的な死角が生まれます。経営において、最大のリスクは外部の競合ではなく、内部の信頼に潜んでいることも……。本記事では、渋谷社長（仮名）の事例とともに、不正送金事件の実態と背景について、資産形成・経営アドバイザーの萩原峻大氏が解説します。※本記事で紹介する事例は、実際にあった出来事を基にしていますが、個別事案が特定されないようプライバシーに配慮し、登場人物や具体的な状況に一部変更を加えて再構成したものです。

初詣の願いを断ち切った、経理部長の「ひと言」

「今年も会社が平穏に、そして一段上に進めますように」

1年前の元日の朝、渋谷社長（仮名／48歳）は都内の神社で手を合わせました。吐息は白く、境内には参拝客の列が続いています。

業績は安定し、組織も落ち着いている自社。脇を固める経営陣も育ち、右腕と呼べる幹部もいます。中小企業としては、むしろ順調すぎる年明けです。

3日後の朝まで、悪い予感は一切ありませんでした。

経理部長が差し出した「1枚の資料」

そして迎えた1月4日。年始最初の出勤日、まだ正月気分が少し残る社内で、社長はコーヒーを淹れながら、仕事始めの段取りを確認していました。すると、ノックの音が響きます。

「社長……少し、お時間よろしいでしょうか」

社長室へ入ってきた経理部長の表情は、正月明けとは思えないほどこわばっています。

「こちらの資金移動記録なのですが、いくつか不自然な点がございまして」

差し出された資料には、「3,000万円」という数字と承認時刻が記されていました。その金額の大きさと時刻の不自然さに、社長も違和感を覚えます。

「たしかに不自然だな。まあでも、入力時刻がズレただけだろう。年末処理の行き違いかもしれない」

「だといいんですが……もう少し詳しく調べてみます」

そして原因が明らかにならないまま、その日は過ぎていきました。

3,000万円を不正送金していた“意外な人物”

翌朝、経理部長はノックもなしに、再び社長室を訪れました。

「社長、昨日の資料ですが、ログを確認したところ振込先が途中から追えなくなっています」

3,000万円の資金移動は従来どおり確認できるものの、本来表示されるはずの最終口座が、途中で消えているのです。前日の楽観視から一転、社長は外部からの不正アクセスを疑いましたが、経理部長は首を横に振りました。

「外部アクセスの形跡はありません。私も疑って調べてみたんですが、この操作はおそらく社内からです」「……うそだろ？」

資金移動記録を操作できる人物は限られています。社長の脳裏に、1人の顔が浮かびました。

「……佐伯（仮名）か？」

佐伯さんは、起業から10年以上、渋谷社長の右腕として会社の成長を支えてきました。渋谷社長の大学時代からの親友であり、財務にも業務にも精通し、社長は社内の誰よりも信頼していました。

「はい。佐伯さんの承認記録が、上書きされているようにみえます」

これは偶然でもミスでもなく、誰かが意図的に金を動かし、痕跡を消している――。初詣で願った「平穏な1年」は、わずか4日で崩れ去ったのです。

承認ログ、監視カメラ…複数の証拠が暴いた「不正送金」の実態

その後第三者を入れて調査が進むにつれ、疑いは確信に変わっていきます。

社内ログを解析すると、年末の深夜、全社員が退社したあとのフロアで、ただ1人システムにアクセスしていた記録が残っていました。アクセス元をたどると、佐伯さんが日常的に使用していた端末であることが判明。その端末からその日、同じ時間帯に複数回ログインした形跡が確認できました。

また、承認記録にも異常がみつかりました。本来は連続して残るはずの承認ログが不自然なほど細かく分割され、時刻に微妙な加工が施されていたのです。

「これは、慣れている人でないとできませんね」

調査担当者はいいます。社内の監視カメラにも、佐伯さんが何度も社長室の前を行き来している姿が映っていました。手には複数の申請ファイルを抱え、時折、壁の時計を見上げています。実態が明らかになるほど、信じたくない現実が積み上がっていきました。

深夜のアクセス、改ざんされた承認ログ、監視カメラに映る不自然な挙動……。その不正の痕跡のすべてが、佐伯さんによる犯行であることを明らかにします。

誰よりも信頼が厚く、仕事が丁寧で、だからこそ渡していた“内部の権限”。それを逆手に取られた現実に、社長はしばらく言葉を失いました。

不自然な兆候

事件が明るみに出たあと、社長の頭のなかで佐伯さんが不正送金に至った“兆候”がいくつもつながりはじめました。

たとえば、最近の生活ぶりの変化。ここ数ヵ月急に身なりが整いはじめ、やけに気前よく奢るようになっていました。その一方で、「目が合わない」「質問に対して返答が妙に早い／逆に遅い」「不自然に話題を変える」など、挙動が不自然な場面もみられました。

ただ、こうした兆候に社長が気づけなかったのには理由があります。経営において、人を疑い管理することには膨大な精神的コストがかかるもの。10年来の親友であり、実務に精通した佐伯さんは、社長にとって唯一、管理コストをゼロにできる相手でした。社長は無意識のうちに、佐伯さんを「疑う対象」から完全に除外していたのです。

「まさか彼が……」

喪失感と、経営の土台が抜ける恐怖が、同時に押し寄せてきます。しかし、そんな佐伯さんだけが単独で不正送金を実行できてしまう構造こそが、今回の悲劇を生み出したといえます。

資金流出だけではない、「不正」が会社に残した深い傷

佐伯さんは3,000万円を持ち出しました。しかし、取引先への支払いや税金、給与は待ってくれません。社長は感情を押し殺し、まず資金繰りの整理から着手しました。金融機関に状況を説明し、支払いの優先順位を即座に組み替えます。

処理が遅れれば、1つの不正事件は会社全体の経営危機に変わります。佐伯さんへの対応も、感情で甘くすることはしませんでした。証拠を揃え、専門家と相談し、会社として取るべき手続きを1つずつ進めました。

それでも、その喪失感は簡単には癒えませんでした。事件を振り返りながら、社長は静かにいいました。

「右腕を失うというのは、単なる人材流出ではないんです。『お金』は取り戻せる可能性があっても、大事な存在がいなくなってぽっかりと空いてしまった心の穴は埋まりません」

どの会社も他人事ではない…中小企業ほど潜む「危険な構造」

ここまで読んで、「これは特殊なケースだ」「うちは大丈夫だ」と感じた経営者もいるかもしれません。しかし、筆者の考えは正反対です。この手の不正は、中小企業ほど起きやすいと考えます。その理由は明白です。

・信頼を根拠に、権限が1人に集中している

・他者によるチェックの過程が設計されていない

問題は「裏切った人間」だけにあるのではなく、「裏切れてしまう構造」にあります。

「不正が起きない構造」こそ、経営の土台

3,000万円という利益を出すのがどれほど大変か、経営者なら痛いほどわかるはずです。冒頭、社長は初詣で「会社が平穏に、一段上に進めますように」と願いました。しかし、その成長の原資となる利益が不正で消えてしまえば、「平穏」はおろか、会社を「一段上」に進める成長戦略など画に描いた餅に帰します。

筆者は、経営において一貫して「実行できる戦略こそが価値を持つ」と考えています。どんなに立派な理念や事業計画を掲げても、それを実行するための土台がなければ、ただの願望で終わってしまうからです。

戦略より実行、信頼より構造、精神論より設計。会社を守るのは、人の善意ではなく、不正を物理的に起こさせない仕組みです。社長が願った平穏と成長を両立させるためには、この仕組みづくりが不可欠といえます。

多くの中小企業が、この事件と同じ構造を抱えたまま、新年の本格的なスタートを切っているのではないでしょうか。「今年は飛躍の年に」と掲げた目標や事業計画も、その足元に「不正が起きてしまう構造」という穴が開いていれば、一瞬にして崩れ去ってしまいます。業務が本格稼働するいまこそ、自社の信頼のあり方と、それを支える仕組みの再点検に着手してみてはいかがでしょうか。

萩原 峻大

東京財託グループ 代表