IQOSイルマ「テリア」にカプセル新作「ステラー パール」登場　つぶすと香る“イエローシトラス”

フィリップ モリス ジャパン合同会社（PMJ）は1月13日、加熱式たばこ「IQOS ILUMA（イルマ）」専用たばこスティック「TEREA（テリア）」から、新銘柄「テリア ステラー パール」を発売すると発表しました。

■ 爽やかなイエローシトラスの香りが楽しめる「テリア ステラー パール」

今回発売される「テリア ステラー パール」は、PMI（フィリップ モリス インターナショナル）製品において日本先行発売となる銘柄。カプセルをつぶすことで、味わいの変化を楽しめる「カプセル搭載」シリーズの新作となります。

その味わいの特徴は、爽快なメンソールと、カプセルをつぶした後に広がるイエローシトラスの香り。

PMJのポートフォリオ・マーケティング・ディレクター、ダニエル・セヴシック氏によると、「カプセル入りメンソール製品は、多くの20歳以上の喫煙者から高い支持を得ている」とのこと。既存の「オアシス パール」「サン パール」等に続く、パールシリーズの第6弾として、爽快感を求めるユーザーの新たな選択肢となりそうです。

「テリア ステラー パール」の新登場で「テリア」のラインアップは全26銘柄となりました。

1月19日より、全国4店舗のIQOSストア（札幌、銀座、名古屋、心斎橋）、全国のIQOSショップ、IQOSコーナー、コンビニエンスストアを含む全国のたばこ取扱店にて販売を開始し、1月29日からはIQOSオンラインストアでも取り扱い開始。価格は20本入り580円（税込）です。

■ IQOSストアでは特製ドリンクの提供も

発売を記念して、全国3店舗のIQOSストア（札幌、銀座、心斎橋）では、1月19日より「テリア ステラー パール」の世界観にインスパイアされたスペシャルドリンク「マンダリンペッパーラテ」の提供が開始されます（会員限定）。

オレンジ（Mandarin）の柑橘の爽やかさと、山椒（Pepper）のスパイシーさがバランスよく調和。トップにあしらわれたドライオレンジと木の芽が爽やかな香りと彩りを添え、エスプレッソが全体の味を引き締めているとのこと。

また、会員特典プログラム「IQOSPHERE」では、1月29日から「テリア ステラー パール」発売記念の抽選・交換プログラムも実施される予定です。

