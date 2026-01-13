秋田内陸線の列車が脱線・転覆した事故から12日で1か月です。



事故は北秋田市から仙北市までの結ぶ路線の中間地点、山間にある荒瀬駅と萱草駅の間で線路上の木に衝突して起きました。



事故を防ぐことはできなかったのか。



専門家は、線路の異常をいち早く察知するための環境整備が欠かせないとした上で、ほとんどが赤字経営と言われるローカル線では、AIを活用したシステムなど新たな対策が必要だと指摘しています。





北秋田市鷹巣と仙北市角館の94キロ余りを結ぶ秋田内陸線。全線開業して間もなく37年です。1月の利用者は約1万人。沿線に暮らす人たちの欠かせない足となっています。利用者「買い物したり、用あっていったり、鉄道けっこう乗ってる」近年は海外から訪れる人たちの観光スポットとしても人気を集めています。しかし、先月。進藤記者「秋田内陸線が脱線した現場です。手前から奥にかけてたくさんの木が倒れているのがわかります。線路の上にも大きな木があります。さらにその奥。ひっくり返った車両が確認できます。」山あいの荒瀬駅と萱草駅の間で始発列車が線路上に倒れていた木と衝突して脱線・転覆。50代の男性運転士が足に大けがをしました。鉄道ジャーナリストの梅原淳さんは、ローカル線ならではの特徴が事故原因の1つではないかと分析します。鉄道ジャーナリスト 梅原淳さん「これ全国の第3セクター鉄道に共通してるんですけど車両が軽いんですね軽快気動車っていわれる」「当然その省エネ性とかすごく軌道に対する負担とかいいんですけれども衝突に対する安定性といいますか要するに軽いのですぐ飛ばされてしまうという問題は抱えているのでそれもあったのかなという」事故が発生したのは緩やかなカーブ。運行会社によりますと、当時はいつもと同じ時速40キロ程度で走行していました。梅原淳さん「もう時速40キロって自動車でしたらまぁ10メートルぐらいで停止できるような距離ですけれども、鉄道の場合は下り坂とかレールが濡れているとかっていうような条件があると急ブレーキをかけても、少なくとも200メートルとか300メートルとかっていう停止するまでそういうふうな距離になるので、衝突が避けられたかどうかっていうのはちょっと難しいと思うんですね」内陸線を運行する秋田内陸縦貫鉄道は事故現場の手前で一時停止をした後徐行運転をするほか、定期的に線路を巡回する対策をとっています。倒れるおそれがある木は可能な範囲で伐採してきたものの、木を切ることが難しい地形や所有者が分からないケースなどもあり対策は思うように進んでいないのが現状です。秋田内陸縦貫鉄道 長峰英雄社長「危険な箇所についてはできるだけ我々のところで伐採ができるような仕組みが整っていくのであればありがたいなと、いずれにしても所有者の方との 打ち合わせはしっかりやっていかないといけない思っておりますので、 それを踏まえてですね、ご理解をいただいたうえでやれるとこはやっていきたい」全国各地で起きている線路への倒木。こまめな巡回や監視カメラの設置など異常を未然に察知できる環境の整備が欠かせませんが、ほとんどが赤字経営と言われるローカル線ではそのための人的・経費的な余裕は無いのが実状です。梅原淳さん「列車にカメラを積んでいて画像撮影している、それをAIで解析して、要するに様子が以前とちょっとでも違う、すごい木の角度が少しでも傾いてるなっていう、そういうのが実は発見できるようになっている」「大手施設で今年本当に今年度から始まったようなものなんでもうどんどんやっぱりそれはどんどん積極的に、地方の鉄道向けのものを開発して設置していくしかないかなと」１本の木が大きな事故につながりかねない山あいでの列車の運行。利用者の安心と安全を確保するためにも実効性のある対策が急がれます。