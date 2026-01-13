数字の並びに隠された法則を見つけて、□に入る数字を推理する「穴埋めクイズ」です。単純な引き算の繰り返しですが、どの数字を使えばいいのか見抜けるかがポイントです！

並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！

数字が減ったり、同じ数が続いたりと不思議な並びですが、計算自体はとてもシンプルです。

問題：□に入る数字は？

次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。

100, 60, 40, 20, 20, 0, □

ヒント：1つ飛ばしなどではなく、隣り合う「前の2つの数字」に注目して引き算をしてみましょう。

答えを見る






正解：20

正解は「20」でした。

▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字の差（引き算）が、次の数字になる」という法則で並んでいました。

「前々回の数字」から「前回の数字」を引いて確かめてみましょう。

100 - 60 = 40
60 - 40 = 20
40 - 20 = 20
20 - 20 = 0

この法則に従うと、次は「20」から「0」を引くことになります。

20 - 0 = 20

よって、正解は「20」となります。

フィボナッチ数列（足し算）の引き算バージョンのような問題でした！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)