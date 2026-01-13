【算数クイズ】100、60、40、20、20、0に続く数字は？ 差の法則を見抜こう
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！
数字が減ったり、同じ数が続いたりと不思議な並びですが、計算自体はとてもシンプルです。
100, 60, 40, 20, 20, 0, □
ヒント：1つ飛ばしなどではなく、隣り合う「前の2つの数字」に注目して引き算をしてみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字の差（引き算）が、次の数字になる」という法則で並んでいました。
「前々回の数字」から「前回の数字」を引いて確かめてみましょう。
100 - 60 = 40
60 - 40 = 20
40 - 20 = 20
20 - 20 = 0
この法則に従うと、次は「20」から「0」を引くことになります。
20 - 0 = 20
よって、正解は「20」となります。
フィボナッチ数列（足し算）の引き算バージョンのような問題でした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
