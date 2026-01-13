俳優の田丸麻紀さんは1月12日、自身のInstagramを更新。息子の姿を一部公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：田丸麻紀さん公式Instagramより）

俳優の田丸麻紀さんは1月12日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子の姿を披露しました。

息子2人の様子を公開

田村さんは「大切なお友達の娘さんが成人し　振袖をきて　会いに来てくれて　おばさん　感動」と成人の日の感想をつづり、続けて「息子たちが、成人を迎える頃　私は一体どんなことを思うんだろうか」と息子2人の写真を投稿に載せています。カフェで長男と食事をする姿、自宅で長男と次男が勉強をする姿などです。

長男は髪の毛を明るい色に染めていて、とてもおしゃれな様子。目元はスタンプで隠されていますが、イケメンな雰囲気が漂っています。

また「11歳になる　長男　色んな夢や、チャレンジがあったり楽しみも悩みもあったり心の中も頭の中も　賑やかで忙しい　思春期の入り口」「スーパーハッピーボーイの次男はどの角度から見ても悩みや心配事などなさそう　笑」などと、息子たちについて記しました。

コメントでは、「キムタクかと思った」「子供が小学生になると一気に違う悩みも出て悩みは尽きないな…と感じます」「面白い2人ですね　癒される〜」

「ゆるっと幸せな日々です」

3日の投稿では年始を家族で過ごす姿を披露していた田丸さん。「冬休みは　たくさん子供たちと過ごせて毎日　くたくたになりながらも家族で　ゆるっと幸せな日々です」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)