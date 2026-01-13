「キムタクかと思った」田丸麻紀、11歳イケメン息子の姿に反響！ 「面白い2人ですね 癒される〜」
俳優の田丸麻紀さんは1月12日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子の姿を披露しました。
【写真】田丸麻紀のイケメン息子
長男は髪の毛を明るい色に染めていて、とてもおしゃれな様子。目元はスタンプで隠されていますが、イケメンな雰囲気が漂っています。
また「11歳になる 長男 色んな夢や、チャレンジがあったり楽しみも悩みもあったり心の中も頭の中も 賑やかで忙しい 思春期の入り口」「スーパーハッピーボーイの次男はどの角度から見ても悩みや心配事などなさそう 笑」などと、息子たちについて記しました。
コメントでは、「キムタクかと思った」「子供が小学生になると一気に違う悩みも出て悩みは尽きないな…と感じます」「面白い2人ですね 癒される〜」
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】田丸麻紀のイケメン息子
息子2人の様子を公開田村さんは「大切なお友達の娘さんが成人し 振袖をきて 会いに来てくれて おばさん 感動」と成人の日の感想をつづり、続けて「息子たちが、成人を迎える頃 私は一体どんなことを思うんだろうか」と息子2人の写真を投稿に載せています。カフェで長男と食事をする姿、自宅で長男と次男が勉強をする姿などです。
また「11歳になる 長男 色んな夢や、チャレンジがあったり楽しみも悩みもあったり心の中も頭の中も 賑やかで忙しい 思春期の入り口」「スーパーハッピーボーイの次男はどの角度から見ても悩みや心配事などなさそう 笑」などと、息子たちについて記しました。
コメントでは、「キムタクかと思った」「子供が小学生になると一気に違う悩みも出て悩みは尽きないな…と感じます」「面白い2人ですね 癒される〜」
「ゆるっと幸せな日々です」3日の投稿では年始を家族で過ごす姿を披露していた田丸さん。「冬休みは たくさん子供たちと過ごせて毎日 くたくたになりながらも家族で ゆるっと幸せな日々です」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)