ハム今川がスタントンと米国で遭遇

日本ハムの今川優馬外野手が13日までに自身のSNSを更新し、米ミズーリ州セントルイスでの自主トレ中に起きた驚きの出来事を報告した。練習場で居合わせたのは、ヤンキースのジャンカルロ・スタントン外野手。メジャーを代表する大砲との遭遇に、SNS上のファンからは「えぐいて……」「えぐぐぐぐぐいいい!!!!!!!!」と驚愕の声が上がっている。

今川は自身のインスタグラムで「今年もアメリカ、セントルイスにて自主トレ行ってきました」と綴り、打撃練習の様子を公開。その中でハッシュタグを使い「#まさかのジャンカルロスタントン」と偶然の出会いを明かした。さらにX（旧ツイッター）でも、笑顔で肩を組む2ショットとともに「やばすぎる!!!!!」と興奮を隠せない様子で投稿した。

36歳のスタントンは、メジャー現役最多となる通算453本塁打を誇る強打者だ。昨季は77試合の出場ながら24本塁打、OPS.944をマークするなど、その破壊力は健在。今川は目の前で繰り出される豪快な打撃に「迫力半端じゃない」と圧倒された様子で、ハッシュタグでは「#デカすぎる」と素直な驚きを表現していた。

この超豪華な2ショットにSNSのファンも即座に反応。「スタントンに会えたんですね」「凄い!! 大収穫でしたね」「羨ましすぎます……」「おおおおお!!!!!」といったコメントが相次いだ。世界最高峰の打者から直接質問に答えてもらったという今川。貴重な経験を経て、常にアップデートし続ける1年を目指していく。（Full-Count編集部）