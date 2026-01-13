OB同士の政権交代が行なわれたマドリー。(C)Getty Images

　日本の深夜に、スペインから驚きのニュースが飛び込んできた。

　現地１月12日、ラ・リーガの強豪レアル・マドリーが、シャビ・アロンソ監督の更迭を発表したのだ。後任はカスティージャ（Bチーム）を率いていたアルバロ・アルベロアに決定している。

　マドリーはここまで首位バルセロナに４ポイント差をつけられているとはいえ、ラ・リーガでは14勝３分け２敗で２位。だが、主軸であるヴィニシス・ジュニオールとの確執が伝えられていたスペイン人指揮官の下、精彩を欠く試合も少なくなく、11日のスペイン・スーパーカップ決勝で、バルサに敗れたのが決定打となり、見切りをつけたようだ。
 
　この電撃解任に、X上では、「シャビアロンソ解任」がトレンド入り。サッカーファンからは次のような声が上がった。

「誰が予想したよ」
「まじかアロンソ解任か」
「アロンソ解任だけは早すぎるって思うんやけどなぁ」
「マドリー率いるのってほんと大変やね」
「これで切られるんや」
「２位で解任されちゃうんだ」
「今年一びっくり」
「朝から驚愕してる」
「無慈悲過ぎるレアル」
「朝起きたらシャビアロンソ解任で今年一衝撃」
「このクラブ終わってるわ」
「正気かよ。悲しいな。まだ見極めるべきだっただろ」

　このタイミングでの政権交代は、予想できなかったファンが少なくなかったようだ。

