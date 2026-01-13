大阪「心斎橋OPA」が営業終了 「HMV＆BOOKS」「HMV record shop」移転情報
大阪の商業施設「心斎橋OPA」が12日、営業を終了した。
【画像】心斎橋OPAが閉店…「HMV＆BOOKS」「HMV record shop」の移転先詳細
1994年に「本館」、98年に「きれい館」が誕生し、心斎橋を代表する若者向け商業施設として、愛されてきた。31年の歴史に幕を閉じた。
8階に入居していた「HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI」は2026年春、なんばマルイ7階で「HMV＆BOOKS NAMBA」として移転リニューアルする。先がけて、1月17日よりなんばマルイ5階で先行開業する。
また、「HMV record shop 心斎橋」は、2026年3月13日にオー・エム・ホテル 日航ビル地下1階の大丸ホワイトアベニューに移転リニューアル。「移転後店舗では、売場面積を拡大し、在庫枚数も約50,000枚と大幅拡大を予定しています」としている。
■HMV＆BOOKS NAMBA（先行開業）
なんばマルイ5階
営業開始日：2026年1月17日（土）
営業時間：午前11時〜午後8時
■HMV record shop 心斎橋
オー・エム・ホテル 日航ビルB1階 大丸ホワイトアベニュー
営業開始日：2026年3月13日（金）
営業時間：午前11時〜午後8時
