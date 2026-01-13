43歳でダイナマイトボディグラビア披露の竹中知華アナ、オファー心境振り返り「正直、とまどいも」 第二弾デジタル写真集1・15発売
元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサー（43）が15日、デジタル写真集第二弾『This is TOMOKA』を発売する。自身のインスタグラムで、オファーを受けた心境をつづった。
【写真】初水着グラビアとは思えない大胆さ…竹中知華、美ワキ全開で公開した“たわわ”の全貌
投稿で、「皆様へ 1月15日(木)にデジタル写真集第二弾【This is TOMOKA 】が発売されます。もう予約がはじまっています」と呼びかけた。
続けて、オファー時の心境について「第一弾【TOMOKA】そしてアザーカット【One More TOMOKA】を経ての第二弾。お声がけをいただいたとき、正直、とまどいもありました」と吐露。「でも同時に、『第一弾では感じきれなかったものを、ちゃんと体感したい』そんな想いが強くなりました。ただ挑戦するだけではなく、グラビアという物語の中に、自分を置いてみたいな、と思いました。欲張りなのかもしれませんね」と振り返った。
撮影は宮古島で2日間かけて行われたとし、「第一弾でご一緒したチームが、沖縄まで来てくださったことが
とても嬉しくて。開放的な島の空気の中で、どこか『おやすみ』をもらったような、そんな時間でもありました」と明かし、「衣装は、かなりの数があり、すべて私の身体に合わせて、スタイリストさんが一着一着、手作りしてくださったものです。たくさんの衣装に囲まれて少し戸惑っていた私に、カメラマンさんが『グラビアは、物語なんだよ』と教えてくれました」と明かした。
さらに「第一弾、アザーカットを手に取ってくださった方にも、きっと違う温度を感じてもらえる一冊になっています。どんな物語なのかは、15日、ページを開いて確かめてもらえたら嬉しいです」などと呼びかけた。
竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気に。水着グラビアデビューとなる『週プレ』で、“令和のスイカップアナウンサー”と紹介された竹中アナは妖艶な、表情で豊満なバストを惜しげもなく披露している。
【写真】初水着グラビアとは思えない大胆さ…竹中知華、美ワキ全開で公開した“たわわ”の全貌
投稿で、「皆様へ 1月15日(木)にデジタル写真集第二弾【This is TOMOKA 】が発売されます。もう予約がはじまっています」と呼びかけた。
続けて、オファー時の心境について「第一弾【TOMOKA】そしてアザーカット【One More TOMOKA】を経ての第二弾。お声がけをいただいたとき、正直、とまどいもありました」と吐露。「でも同時に、『第一弾では感じきれなかったものを、ちゃんと体感したい』そんな想いが強くなりました。ただ挑戦するだけではなく、グラビアという物語の中に、自分を置いてみたいな、と思いました。欲張りなのかもしれませんね」と振り返った。
とても嬉しくて。開放的な島の空気の中で、どこか『おやすみ』をもらったような、そんな時間でもありました」と明かし、「衣装は、かなりの数があり、すべて私の身体に合わせて、スタイリストさんが一着一着、手作りしてくださったものです。たくさんの衣装に囲まれて少し戸惑っていた私に、カメラマンさんが『グラビアは、物語なんだよ』と教えてくれました」と明かした。
さらに「第一弾、アザーカットを手に取ってくださった方にも、きっと違う温度を感じてもらえる一冊になっています。どんな物語なのかは、15日、ページを開いて確かめてもらえたら嬉しいです」などと呼びかけた。
竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気に。水着グラビアデビューとなる『週プレ』で、“令和のスイカップアナウンサー”と紹介された竹中アナは妖艶な、表情で豊満なバストを惜しげもなく披露している。