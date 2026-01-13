¥Í¥È¥Õ¥ê¤Î¥ï¡¼¥Ê¡¼Çã¼ý¡¢Ë¡Äî¤Ë¡¡ÊÆ¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬³«¼¨µá¤áÄóÁÊ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥¹¥«¥¤¥À¥ó¥¹¤Ï12Æü¡¢Æ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø»ö¶È¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀè¹Ô¹ç°Õ¤·¤¿¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡ÊWBD¡Ë¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢Çã¼ý¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó³«¼¨¤Ê¤É¤òµá¤á¤ÆÊÆÅìÉô¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£¤ÎºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÏWBD¤Ø¤ÎÅ¨ÂÐÅªÇã¼ý¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡ÄîÆ®Áè¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£
¡¡WBD¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î»ö¶ÈÇäµÑ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤ÎµÄ·è¸¢¤Î°ÑÇ¤¾õÁèÃ¥Àï¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£