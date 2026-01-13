◆第７３回日経新春杯・Ｇ２（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル）

２２年フェアリーＳ以来となる勝利を狙うライラック（牝７歳、美浦・相沢郁厩舎、父オルフェーヴル）が、勢いを取り戻している。

前走のエリザベス女王杯は単勝３２・７倍の９番人気で３着。昨夏の北海道からカイ食いが良くなり、クイーンＳ、アイルランドＴでともに小差４着と見せ場をつくり、復調を示しての４年連続参戦だった。女王決定戦を前に長くパートナーを務める三尾厩務員に取材すると「６歳になってこうなる馬は担当した記憶がない。いい意味であれっ？って。ワンチャン、ここで充実期だったらうれしいし、その可能性はある」とＧ１での激走を示唆していた。

前走後は有馬記念を目指して調整。ファン投票期間中から出走できない場合は、ここに切り替えるという話が出ていた。京都はエリザベス女王杯しか出走していないが、前３年は４、６、３着で、掲示板を外した２年前にしても勝ち馬から０秒５差だった。距離は１ハロン延びるが、京都外回りは相性がいい舞台。常識という言葉が当てはまらなかった父オルフェーヴル譲りの意外性で、７歳牝馬の重賞制覇を期待したい。（浅子 祐貴）