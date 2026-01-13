最強デトックス効果『とろろ昆布のみそ玉』が超便利。湯を注ぐだけ時短スープ3選
昆布の中でもデトックス効果が高い「とろろ昆布」を、手軽なみそ玉に。保存がきくので、忙しい日でもお湯を注ぐだけで、あっという間にスープが完成します。
今回は、そんなとろろ昆布のみそ玉レシピ3選をご紹介。食べすぎた翌日や、胃が疲れている日のひと息にも。具材を変えれば、味のバリエーションも無限です！
『とろろ昆布のみそ玉』のレシピ
昆布のなかで、デトックス効果最強の「とろろ昆布」を、話題のみそ玉に。ストックしておけば、忙しい日でもすぐにスープとして昆布を取り入れられますよ。
共通の作り方と飲み方
ラップにとろろ昆布を広げ、残りの材料をのせて口を閉じる。飲むときはお椀などに入れ、熱湯3/4カップを注ぎ、みそを溶かすように混ぜる。
保存期間
冷蔵庫で1週間ほど
『とろろ昆布のみそ玉』は、お湯を注ぐだけでいつでも飲める優れもの。具材をかえればいろんな味が楽しめます。ここからは、スープレシピ3選をご紹介！
『えのきのみそ玉』のレシピ
材料（1個分）
とろろ昆布……3ɡ
刻んだえのきだけ……小さじ1
万能ねぎの小口切り……適宜
みそ……大さじ1/2
作り方
共通の作り方と飲み方（上記）参照
『お麩のみそ玉』のレシピ
材料（1個分）
とろろ昆布……3ɡ
好みの麩（小・もどし不要のもの）…… 7個
刻んだ三つ葉……適宜
みそ……大さじ1/2
作り方
共通の作り方と飲み方（上記）参照
『梅干しのみそ玉』のレシピ
材料（1個分）
とろろ昆布……3ɡ
梅肉……1/2個分
ねぎの小口切り……適宜
みそ……大さじ1/2
作り方
共通の作り方と飲み方（上記）参照
お湯を注ぐだけで、すぐに整う一杯。ストックしておけば、忙しい日や体を休ませたいときも心強い存在です。具材を変えながら、その日の調子に合わせて楽しんでみてくださいね。
（『オレンジページ』2015年6月2日号より）