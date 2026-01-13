最強デトックス効果『とろろ昆布のみそ玉』が超便利。湯を注ぐだけ時短スープ3選　

昆布の中でもデトックス効果が高い「とろろ昆布」を、手軽なみそ玉に。保存がきくので、忙しい日でもお湯を注ぐだけで、あっという間にスープが完成します。

今回は、そんなとろろ昆布のみそ玉レシピ3選をご紹介。食べすぎた翌日や、胃が疲れている日のひと息にも。具材を変えれば、味のバリエーションも無限です！

『とろろ昆布のみそ玉』のレシピ

昆布のなかで、デトックス効果最強の「とろろ昆布」を、話題のみそ玉に。ストックしておけば、忙しい日でもすぐにスープとして昆布を取り入れられますよ。

共通の作り方と飲み方

ラップにとろろ昆布を広げ、残りの材料をのせて口を閉じる。飲むときはお椀などに入れ、熱湯3/4カップを注ぎ、みそを溶かすように混ぜる。

保存期間

冷蔵庫で1週間ほど

『とろろ昆布のみそ玉』は、お湯を注ぐだけでいつでも飲める優れもの。具材をかえればいろんな味が楽しめます。ここからは、スープレシピ3選をご紹介！

『えのきのみそ玉』のレシピ

材料（1個分）

とろろ昆布……3ɡ

刻んだえのきだけ……小さじ1

万能ねぎの小口切り……適宜

みそ……大さじ1/2

作り方

共通の作り方と飲み方（上記）参照

『お麩のみそ玉』のレシピ

材料（1個分）

とろろ昆布……3ɡ

好みの麩（小・もどし不要のもの）…… 7個

刻んだ三つ葉……適宜

みそ……大さじ1/2

作り方

共通の作り方と飲み方（上記）参照

『梅干しのみそ玉』のレシピ

材料（1個分）

とろろ昆布……3ɡ

梅肉……1/2個分

ねぎの小口切り……適宜

みそ……大さじ1/2

作り方

共通の作り方と飲み方（上記）参照

お湯を注ぐだけで、すぐに整う一杯。ストックしておけば、忙しい日や体を休ませたいときも心強い存在です。具材を変えながら、その日の調子に合わせて楽しんでみてくださいね。

