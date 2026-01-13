◇大相撲初場所3日目（2026年1月13日 両国国技館）

新弟子検査を合格した力士らによる前相撲が始まり、神奈川県立白山高野球部の4番・一塁手を務めた旭轟星（きょくごうせい、18＝大島部屋）が千代琉聖（21＝九重部屋）を突き出しで破り、プロ初戦を飾った。

初めての国技館の土俵。「（国技館は）思ったより広くて少し緊張した」と話したが、千代琉聖を力強く突き出した。大島親方（元関脇・旭天鵬）から「自分のやりたいようにやれば大丈夫。思い切りやれ」と助言を受け、上々のデビュー。「部屋で教えてくれた先輩方や親方、コーチがいたから勝てたと思う」と感謝を込めた。

1メートル76、123キロとがっしりとした体格。高校通算11本塁打のスラッガーで、野球部の仲間からは「勝ってこいよ」とエールを受けた。

しこ名は自ら考えた。「“旭”は大島部屋の親方の字、“轟”は、自分の名をとどろかせたいというのと、“星”は元旭大星関にお世話になって大島部屋に入ったので」と説明。まずは1年で三段目を目指す。「相撲のことを知って、強くなって恩返ししたい」と決意を示した。

◇旭轟星 仁利（きょくごうせい・じんと＝本名・柳沢仁利）2007年（平19）8月28日生まれ、横浜市泉区出身の18歳。相撲経験はなく、水泳を幼稚園時から小学4年時まで続け、小学2年時から野球を始める。緑園―神奈川・白山高に進学。高校通算11本塁打。一塁手。好きな食べ物はお好み焼き。1メートル76、123キロ。