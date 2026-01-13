４℃ホールデが１０日続伸、ブランド事業好調で第３四半期は大幅増収増益

ヨンドシーホールディングス<8008.T>が１０日続伸している。前週末９日の取引終了後に発表した第３四半期累計（３～１１月）連結決算が、売上高５０７億９１００万円（前年同期比７４．０％増）、営業利益１９億２０００万円（同６６．７％増）、純利益１２億４６００万円（同２３．５％増）と大幅増収増益となったことが好感されている。



主力のブランド事業で、女性客の支持拡大に向けたマーチャンダイジング（ＭＤ）改革や価格政策の見直に継続して取り組んだことが貢献。また、アパレル事業でデイリーファッション「パレット」の既存店の伸長と新規出店効果による売上高増加や、アスティグループの主力取引先との取り組み強化なども寄与した。なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高６６０億円（前期比４３．８％増）、営業利益２８億円（同４２．８％増）、純利益１６億円（同１６．２％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に、株主優待制度を変更すると発表した。２６年２月末時点の株主から、従来の保有株式数区分「５００株以上１０００株未満」の株主の優待内容を「１０００株以上３０００株未満」の優待内容と同等に引き上げるとともに、２７年２月末時点の株主から継続保有期間１年以上を追加する。



