今季第12週の週間MVPにナゲッツのワトソン、ラプターズのバーンズが選出

1月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第12週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

6日から12日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからデンバー・ナゲッツのペイトン・ワトソン（初選出）、イースタン・カンファレンスではトロント・ラプターズのスコッティ・バーンズ（通算2度目）となった。



NBA Players of the Week for Week 12.

West: Peyton Watson (@nuggets)

East: Scottie Barnes (@Raptors) pic.twitter.com/TfhcXvoJ3l

- NBA (@NBA) January 12, 2026

キャリア4年目に初の週間MVPに選ばれたワトソンは、期間中に平均38.7分24.5得点8.0リバウンド4.0アシスト1.3スティール1.8ブロック、フィールドゴール成功率50.0パーセント、3ポイントシュート成功率70.0パーセントを残し、ナゲッツの3勝1敗へ大きく貢献。

今シーズン、ナゲッツはニコラ・ヨキッチ（2度）、ジャマール・マレー、ワトソンと、3選手が週間MVPに。大黒柱ヨキッチが7戦連続で欠場も、チームは4勝3敗と勝ち越し。その間、ワトソンは平均23.7得点6.9リバウンド3.0アシスト1.1スティール1.1ブロックと、見事ステップアップしている。

一方のバーンズは、3勝1敗で前週を終えたラプターズで平均22.0得点6.3リバウンド6.0アシストをマーク。出場した3試合でチームはいずれも勝利を手にしている。

12日終了時点で、ワトソンがプレーするナゲッツはウェスト3位の26勝13敗、バーンズが引っ張るラプターズはイースト4位の24勝16敗としている。第12週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第12週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



デニ・アブディヤ（ブレイザーズ）



デビン・ブッカー（サンズ）



アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）



カワイ・レナード（クリッパーズ）

・イースタン・カンファレンス



ジェイレン・ブランソン（ニックス）



ジョエル・エンビード（シクサーズ）



ダリアス・ガーランド（キャバリアーズ）



ジェイレン・ジョンソン（ホークス）



ダイソン・ダニエルズ（ホークス）



アンドリュー・ネムハード（ペイサーズ）

