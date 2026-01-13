元テレビ朝日社員の玉川徹氏が13日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。前日に投開票が行われた前橋市長選で、市職員（退職）とのラブホテル面会問題で辞職し、出直し立候補した無所属前職の小川晶氏（43）が再選を果たしたことに言及した。

小川氏は6万2893票を得て、自民党国会議員らの支援を得た弁護士丸山彬氏（40）ら無所属4新人を破り再選。逆境を乗り越え、市立の小中学校の給食費を無償化するなど市長在任1年9カ月の市政運営が評価された。全国ニュースで何度も取り上げられたスキャンダルも、圧倒的な知名度と人気ではね返した。

玉川氏は「政治家とプライベートって問題で言うと、例えばフランスでは昔からミッテラン大統領が不倫したって言われた時に『それが何か？』って言ったっていうふうなことで、あんまり問わない。政治家の仕事とプライベートは別だっていうのが、フランスは日本と全然違うよって話がずっと言われていた」と指摘。「この結果ってもしかしたら、そういうふうなとこにつながる可能性があるのかなって思いましたね」と持論を述べた。

そして「だって子育て政策とかやってほしいって声がこれだけ強かったら、ラブホテル問題、あれは法的には黒になっちゃうんでしょ？訴えられたら」と隣に座る弁護士の菊間千乃氏に質問。菊間氏が「法的に100％黒ですか？って言われたら、100％黒ですって言えない」と答えた。

それでも玉川氏は「密室の中だから証明できないけど、多くの人はそういうふうなことがあったって思うのがこの問題の肝になっているので、それでも当選って結果が出るってことは、ちょっと流れがもしかしたら変わっていくのかなって」と日本の社会にも変化が訪れているのではと語った。

続けて「例えば、不倫問題って2016年のある文春砲の問題から大きく流れが変わったように僕には見えてたんです。もちろん、それ以前もまったく褒められたことではないけれど、それ（不倫）があるとすべてを失うってところまではいってなかったのが、文春砲以降、そういうふうになったってところがあってですね」とここ10年で不倫に対する世間の目が変わったと指摘。

「そういうところも、あれ？って思ってる人もいたんじゃないかなって。凄く社会が過剰反応してたところもあるんじゃないかなって私自身も思っていたので、少なくとも政治の世界はそこじゃないって結果の一つかなって僕には見えてます」と見解を述べた。