スペイン１部のＲマドリードは１２日、シャビ・アロンソ監督を解任することを発表した。後任はセカンドチームの監督を務めていたアルバロ・アルベロア氏が務める。

クラブＯＢでスペイン代表として長年活躍したアロンソ氏は、２２年から指揮したレバークーゼンで国内２冠を達成するなど結果を残し、昨年５月に３年契約で古巣の監督に就任。しかし、徐々に成績が下降し、一部主力との衝突も報じられた。そして１１日のスペインスーパーカップの決勝で宿敵のバルセロナに２―３で敗れ、翌日に解任が発表された。

クラブは声明の中で双方同意の上での契約解除であると説明すると「シャビ・アロンソ氏はＲマドリードのレジェンドの１人であり、これまで長いあいだ我らのクラブの価値観を代表してきた存在であったことから今後もマドリディスモ全体の愛情と尊敬を受け続けることになります。クラブはこれまでの仕事ぶりと献身さからシャビ・アロンソ氏とそのテクニカルスタッフに対し感謝の意思を示すとともに、今後人生の新たな時代で大いなる幸運が伴うことを願っています」とコメントした。