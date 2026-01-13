長春遺跡の発掘エリア。（西安＝新華社配信）

【新華社西安1月13日】中国の陝西省考古研究院はこのほど、同省渭南市富平県長春村にある長春遺跡の発掘成果を発表した。西周時代の墓群が見つかり、墓31基と車馬坑・馬坑5基を発掘した。

居住区と墓地からなる大規模集落遺跡で、陝西省考古研究院が2022年8月から、渭南市博物館や富平県文化・観光局と共同で遺跡内の白家墓地を緊急発掘していた。

長春遺跡白家墓地Ｍ１号墓の椁室。（西安＝新華社配信）

同考古研究院の李彦峰（り・げんほう）副研究館員によると、墓は明確な等級差があり、うちM1、M2号墓の等級が高く、一つの外棺に二つのひつぎを納める「一椁両棺」構造を持ち、銅器や玉器、石器、漆器、貝類など300点（組）余りが出土。玉人竜合文佩や玉戈（ぎょくか）、石編磬（へんけい）など材質・技法ともに優れた精巧な遺物が確認された。一方で規模の小さな墓は単棺で副葬品に青銅器はなく、陶鬲（とうれき、鬲は礼器）や蚌圭（ぼうけい＝貝殻製の板状礼器）などが出土した。被葬者は庶民とみられる。

長春遺跡白家墓地出土の石製牛首形飾り。（西安＝新華社配信）

土器や銅器の形状特性の比較やM1、M2号墓の人骨の放射性炭素年代測定を通じ、遺構の年代は西周中期後半から後期と判断された。

李氏は白家墓地の発掘について、関中（現在の陝西省中部）東部地域の西周高等級墓の実物資料を補完しただけでなく、西周王畿（おうき）地域の政治・社会の研究を裏付ける重要な物証をもたらしたと語った。（記者/楊一苗）

長春遺跡白家墓地出土の銅車軎（しゃえい、車軸の先端部分）。（西安＝新華社配信）

長春遺跡の家墓地のＭ１、Ｍ２号墓。（西安＝新華社配信）

長春遺跡白家墓地で見つかった車馬坑のオルソ画像。（西安＝新華社配信）

長春遺跡白家墓地出土の玉人竜合文佩。（西安＝新華社配信）

長春遺跡白家墓地出土の石磬。（西安＝新華社配信）

長春遺跡白家墓地出土の玉戈。（西安＝新華社配信）

長春遺跡白家墓地出土の銅豆（どうとう、豆は高足食器）。（西安＝新華社配信）