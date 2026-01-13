TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前10時14分に、波浪警報を鶴岡市、酒田市、遊佐町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】山形県・鶴岡市、酒田市、遊佐町に発表 13日10:14時点

庄内では、13日昼過ぎから14日明け方まで暴風に、13日夕方から高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□暴風警報
　13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　13日夕方から14日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■酒田市
□暴風警報
　13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　13日夕方から14日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■三川町
□暴風警報
　13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■庄内町
□暴風警報
　13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■遊佐町
□暴風警報
　13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s
□波浪警報【発表】
　13日夕方から14日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m