気象台は、午前10時14分に、波浪警報を鶴岡市、酒田市、遊佐町に発表しました。

庄内では、13日昼過ぎから14日明け方まで暴風に、13日夕方から高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鶴岡市

□暴風警報

13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

13日夕方から14日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 6m





■酒田市□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s・海上最大風速 20m/s□波浪警報【発表】13日夕方から14日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■三川町□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 18m/s■庄内町□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 18m/s■遊佐町□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s・海上最大風速 20m/s□波浪警報【発表】13日夕方から14日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m