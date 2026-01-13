気象台は、午前10時14分に、波浪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。

沿岸では、13日昼過ぎから14日明け方まで暴風に、13日夕方から高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■秋田市

□暴風警報

13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

13日夕方から14日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

予想最大波高 6m





■能代市□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s・海上最大風速 20m/s□波浪警報【発表】13日夕方から14日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■男鹿市□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s・海上最大風速 20m/s□波浪警報【発表】13日夕方から14日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■由利本荘市□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s・海上最大風速 20m/s□波浪警報【発表】13日夕方から14日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■潟上市□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s・海上最大風速 20m/s□波浪警報【発表】13日夕方から14日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■にかほ市□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s・海上最大風速 20m/s□波浪警報【発表】13日夕方から14日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■藤里町□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 18m/s■三種町□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s・海上最大風速 20m/s□波浪警報【発表】13日夕方から14日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■八峰町□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 18m/s・海上最大風速 20m/s□波浪警報【発表】13日夕方から14日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■五城目町□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 18m/s■八郎潟町□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 18m/s■井川町□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 18m/s■大潟村□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 18m/s