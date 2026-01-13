【写真クイズ】この食材の名前は？　琵琶湖ではおなじみです

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■スケスケ

正解：川エビ

難易度：★★★★☆

冬が漁の最盛期

川エビとは、川や湖、池などの淡水にすむ小さなエビの総称で、日本では古くから身近な生き物として親しまれてきました。

ただし、特定の種類を指すものではなく、テナガエビの仲間やヌマエビの仲間など、複数の種類をまとめて川エビと呼ぶことが一般的です。

テナガエビ

ヌマエビ

そのなかでも、食用としてとくによく利用されてきたのがスジエビで、琵琶湖をはじめ全国の淡水域に広く分布しています。スジエビは湖沼や河川に広く分布し、北海道から九州、さらにサハリンや韓国にも生息する在来種です。

スジエビ

また、ミゾレヌマエビは下流の流れが緩やかな場所を好み、ヤマトヌマエビは上流の清流に多く見られるなど、種類によって生息域は異なります。

昔から子どもでも採れるような身近な生き物で、現在でも地域のルールを守れば自分で採取することができます。川や用水路の浅瀬に小さな網を入れるだけで姿を見せることも多く、夜行性の種類が多いため、夕方から夜にかけてのほうが採れやすいといわれています。

ただし、どこでも自由に採ってよいわけではなく、湖や一部の河川では漁業権が設定されており、遊漁券が必要な場合があります。保護区域や採取禁止期間が設けられている場所もあるため、事前に漁協や自治体の案内を確認する必要があります。

旬も地域や種類によって異なりますが、一般的には冬から早春にかけてが美味しいとされます。スジエビの場合、産卵期は5月から8月頃で、その前の寒い時期に身が締まり、味が濃くなるため、一般的には冬が漁の最盛期となります。琵琶湖では冬のスジエビが珍重されています。

川エビもほかのエビ同様、火を通すと鮮やかな色に変わります。

代表的な料理のひとつが佃煮です。琵琶湖周辺ではスジエビと大豆を炊き合わせた「エビ豆」が郷土料理として知られています。小さなエビから染み出す旨みが豆に移り、甘辛い味付けと相まって、素朴ながらも深い味わいを生み出します。

地域によっては煮物に使われることもあり、根菜類と一緒に煮ると、川エビの出汁が野菜に染み込み、優しい味わいになります。

美味しい川エビの見分け方

もっとも重要なのは、“生きているかどうか”です。川エビは採取後に時間が経ってしまうと白く濁った色になり、鈍くなることがあります。

元気なものは体が透き通り、触れると素早く跳ねるように逃げようとします。一般に、透明感があるほど鮮度がよく、火を通したときの香ばしさも際立ちます。

店頭で選ぶなら、脚がしっかり動いているもの、体にハリがあるものが安心です。黒ずみや濁りが出ているものは避けたほうがよく、死後時間が経ったものは独特の臭いが出てきます。

川エビの注目栄養素

殻ごと食べられるためカルシウムがたっぷりとれることが注目ポイントです。

また、エビの旨みのもとになっているタウリンも豊富に含んでいます。タウリンはアミノ酸の一種で、体の中ではさまざまな調整役を担っています。まずよく知られているのが、肝臓の働きを助ける作用です。また、余分なコレステロールが体にたまりにくいよう働く成分として知られています。

もうひとつ注目したいのは、加熱すると赤く発色する殻の色素成分であるアスタキサンチンです。これは、強い抗酸化作用を持つ成分として知られています。川エビは殻が薄く、そのまま食べられるため、この成分を丸ごと味わえるのが魅力です。

