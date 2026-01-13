【Ｕ１８男子・セブンズラグビー】若き才能発掘へ　小池慶太郎（東海大大阪仰星）、飯泉敢太（早稲田実業）ら全国高校ラグビー大会で活躍したメンバーに加えて、身長１９２センチの１年生大型バックスがフィジー遠征へ!！

写真拡大

　ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、セブンズラグビーの若き才能の発掘と強化を目的として１月１２日（月）から実施するＵ１８男子セブンズ・ディベロップメント・スコッド（ＳＤＳ）のフィジー遠征に参加するメンバー１３人を発表しました。
　ＳＤＳは、将来セブンズ日本代表になりえる選手を招聘して育成・強化を図るスコッド。今回は、遠征中にセブンズラグビーの本場、フィジーのコーラルコーストで行われる「Ｃｏｒａｌ Ｃｏａｓｔ　Ｆｉｊｉ　Ｓｅｖｅｎｓ』に参加します。

　「Ｃｏｒａｌ　Ｃｏａｓｔ　Ｆｉｊｉ　Ｓｅｖｅｎｓ」は、セブンズラグビーの最強国、フィジーで開催される国際大会。男子、女子の大会と並行して、フィジー国内の若き才能の発掘、披露を目的にユース年代の大会も実施されます。

　この大会のユース部門に参戦するＵ１８男子セブンズＳＤＳ。注目のメンバーには、昨年もこの大会に参加した報徳学園（兵庫）の長一輝選手ら３年生が４人、先日終了した全国高校ラグビーフットボール大会で活躍した東海大大阪仰星（大阪）の快速ＷＴＢ小池慶太郎選手ら２年生が３人、１年生からは、身長１９２センチの大型ＣＴＢ、法政二（神奈川）のリヤブセブ・リオ選手ら６人の選手が選出されました、

　この中からどんなセブンズの逸材が現れるのか、１月１５日（木）から始まる大会での若き日本の選手たちの活躍に期待です。

▼Ｕ１８男子セブンズ・ディベロップメント・スコッド フィジー遠征参加メンバー（１３人）
（氏名　所属校　学年　身長ｃｍ　体重ｋｇ）

赤穂晃太郎　報徳学園　２　１６５　６８
飯泉敢太　早稲田実業　２　１７３　７５
岩切虎二朗　東福岡　１　１８０　７０　
鬼頭拓己　中部大春日丘　１　１７３　７５
小池慶太郎　東海大大阪仰星　２　１７０　７１
白谷怜大　国学院栃木　１　１７３　６８
田中ジェイス海吏　明大中野　３　１８０　７９
長一輝　報徳学園　３　１７３　７２
半田悦翔　東福岡　３　１７３　８７
福山琉輝　石見智翠館　１　１７１　６３
船木律　明大中野　１　１７３　７４
宮下隼　国学院久我山　３　１７０　７１
リヤブセブリオ　法政二　１　１９２　９３

▼Ｕ１８男子セブンズＳＤＳフィジー遠征スケジュール　（日本時間）
遠征日程　１月１２日〜１９日
大会　　「Ｃｏｒａｌ　Ｃｏａｓｔ　Ｆｉｊｉ　Ｓｅｖｅｎｓ」 （１月１５日〜１７日）