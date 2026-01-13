【Ｕ１８男子・セブンズラグビー】若き才能発掘へ　小池慶太郎（東海大大阪仰星）、飯泉敢太（早稲田実業）ら全国高校ラグビー大会で活躍したメンバーに加えて、身長１９２センチの１年生大型バックスがフィジー遠征へ!！

ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、セブンズラグビーの若き才能の発掘と強化を目的として１月１２日（月）から実施するＵ１８男子セブンズ・ディベロップメント・スコッド（ＳＤＳ）のフィジー遠征に参加するメンバー１３人を発表しました。

ＳＤＳは、将来セブンズ日本代表になりえる選手を招聘して育成・強化を図るスコッド。今回は、遠征中にセブンズラグビーの本場、フィジーのコーラルコーストで行われる「Ｃｏｒａｌ Ｃｏａｓｔ Ｆｉｊｉ Ｓｅｖｅｎｓ』に参加します。





「Ｃｏｒａｌ Ｃｏａｓｔ Ｆｉｊｉ Ｓｅｖｅｎｓ」は、セブンズラグビーの最強国、フィジーで開催される国際大会。男子、女子の大会と並行して、フィジー国内の若き才能の発掘、披露を目的にユース年代の大会も実施されます。この大会のユース部門に参戦するＵ１８男子セブンズＳＤＳ。注目のメンバーには、昨年もこの大会に参加した報徳学園（兵庫）の長一輝選手ら３年生が４人、先日終了した全国高校ラグビーフットボール大会で活躍した東海大大阪仰星（大阪）の快速ＷＴＢ小池慶太郎選手ら２年生が３人、１年生からは、身長１９２センチの大型ＣＴＢ、法政二（神奈川）のリヤブセブ・リオ選手ら６人の選手が選出されました、この中からどんなセブンズの逸材が現れるのか、１月１５日（木）から始まる大会での若き日本の選手たちの活躍に期待です。▼Ｕ１８男子セブンズ・ディベロップメント・スコッド フィジー遠征参加メンバー（１３人）（氏名 所属校 学年 身長ｃｍ 体重ｋｇ）赤穂晃太郎 報徳学園 ２ １６５ ６８飯泉敢太 早稲田実業 ２ １７３ ７５岩切虎二朗 東福岡 １ １８０ ７０鬼頭拓己 中部大春日丘 １ １７３ ７５小池慶太郎 東海大大阪仰星 ２ １７０ ７１白谷怜大 国学院栃木 １ １７３ ６８田中ジェイス海吏 明大中野 ３ １８０ ７９長一輝 報徳学園 ３ １７３ ７２半田悦翔 東福岡 ３ １７３ ８７福山琉輝 石見智翠館 １ １７１ ６３船木律 明大中野 １ １７３ ７４宮下隼 国学院久我山 ３ １７０ ７１リヤブセブリオ 法政二 １ １９２ ９３▼Ｕ１８男子セブンズＳＤＳフィジー遠征スケジュール （日本時間）遠征日程 １月１２日〜１９日大会 「Ｃｏｒａｌ Ｃｏａｓｔ Ｆｉｊｉ Ｓｅｖｅｎｓ」 （１月１５日〜１７日）