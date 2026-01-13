２・５次元アイドルグループのＡＭＰＴＡＫｘＣＯＬＯＲＳが１２日、東京・浅草花やしきで、特別生配信企画を実施。３月２０日、２１日にＫアリーナ横浜で、ワンマンライブ「ＡＭＰＴＡＫ海賊団ｘレインボーロード中８８％」を開催することを発表し、企画後にデイリースポーツなどの取材に応じた。

約１０カ月ぶりのワンマンで、テーマは「海賊」。タイトルは、ベルーナドーム公演という目標の「旅の途中」にある現在地を表現した。前回はタイトルに「７７％」と記し、今回は１１％の上昇に。その意味を全員が強く意識している。

けちゃは「前よりパワーアップしてきてる」と自信。あっとも「どんな面でもかますライブになってると思う」とした上で「妥協することは嫌いなグループなので、来るからには絶対後悔しないライブになってると思う」と力を込めた。

「レインボーロード」は、メンバー６人に、リスナー（ファンネーム）の色を加えた７色という意味が込められている。夢を追う仲間として、ライブだけでなくすべての過程をリスナーに楽しんでもらうことを念頭に置いている。その上で今公演は、その過程を経てさらなる進化を証明する場になると認識している。

ちぐさくんは、「％が増えたのは前回のライブを超えるしかない」と断言。ぷりっつは、前回を引き合いに「その１０％（の上昇）は、最初の１％から７７％の時の１００倍くらい重みがある」と吐露。「絶対に成功させなきゃいけない」と決意を新たにした。

まぜ太は「すごい大きい箱なんで挑戦ではあると思うけど、成功したら『ちょっとアンプやばいとこまで行っちゃうんじゃないの？』って思ってます」とニヤリ。あっきぃは「この過程を含めて大成功させて、幸せなライブを作り上げられたら」と続いた。

グループは、１１日から、同ライブの告知のために２４時間生配信リレーを実施した。浅草花やしきでは、メリーゴーラウンドや、お化け屋敷など、各アトラクションを楽しみながら課された複数のミッションをこなして、今公演の告知をすることが可能となった。