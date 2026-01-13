東京ヴェルディ・アカデミーの実態

〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第30回）

Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。この連載では、その育成の秘密に迫っていく――。



東京ヴェルディのアカデミーの特徴について語る中野雅臣 photo by Sano Miki





かつて東京ヴェルディユースのキャプテンを務めた中野雅臣。ジュニアユースからヴェルディのアカデミーで育ち、晴れてユースからトップ昇格をつかんだが、その後はプロとして思うような活躍ができたわけではない。

トップ昇格後のＪリーグ出場記録は、J2で25試合。その他には、いわてグルージャ盛岡所属時に記録したJ2での13試合、J3での29試合があるだけだ。

中野は2023年、JFLのレイラック滋賀FCに所属したのを最後に、現役引退を決断した。

「やっぱり気持ちのところじゃないですかね」

プロサッカー選手としての成否について尋ねると、中野はそうつぶやいた。

「ヴェルディに入って、ジュニアユースの時も、ユースの時も、自分よりうまい選手がいる環境に身を置きながらやってきて、それはプロになっても一緒なので、そこで気持ちの変化があったわけではないんですけどね。でも本当に......、やっぱり気持ちの部分がデカいなっていうのは感じています」

たとえば、中野のアカデミー時代の同期には、現在も鹿島アントラーズでプレーする三竿健斗がいる。

中野によれば、「（三竿）健斗はすごく真面目で、どうやったら自分の特長をより出せるかとか、自分に足りないものは何かっていうことを考えながら、それを突き詰めてやっていく選手でした」。三竿のその姿勢は中学時代も、高校時代も、ずっと変わることがなく、だからこそ、彼のプロでの活躍は「納得ですね」と中野も認める。

しかし、プロとしての成功を手に入れられなかった中野も、それでもなおヴェルディでのサッカーが楽しかったという思いに変わりはない。

「他に行っていたら、どうなっていたのかはわかりませんけど、でもヴェルディにいられてよかった。サッカーをやっていて楽しかった。それが一番です」

引退し、サッカーの現場を離れ、あらためて感じるのは、ヴェルディというクラブの他に類を見ない環境である。

「やっぱりヴェルディで育ってきた人、ヴェルディを知っている人が、指導者やフロントとしてクラブのなかにいて、そういう人たちが練習に入ってくれるのもそうですけど、言葉だけでなく、自分はどういう選手だったのかとか、こういうプレーをすればヴェルディの一員として認められるんだっていうのを見せてくれた。それが、自分的には大きかったのかなっていうふうには思います。日々、『あっ、これがヴェルディなんだ』みたいなことをすごく感じながらやっていた気がします」

なかでも、中野が「指導者として一番と言っていいくらい影響を受けている」と語るのが、「自分が（小学校６年生の時に）スカウトしてもらった方で、中学１年生の時のコーチだった」という永田雅人である。

永田の指導は、他とは少々趣が変わっていた。

「本当にたくさんの動画を送ってくれて、自分のアイデアの引き出しをたくさん作ってくれるんです」

中野いわく、「そういうアプローチは珍しいと思います」という異才の指導者だ。

「自分のプレー映像を編集して、『この時はこうだよな』って言ってくれる監督やコーチはよくいるんですけど、永田さんの場合は、それもかなりマニアックで、ブラジルの名前も知らないような選手のプレー集とかを１時間の動画にして作ってくれました」

しかもそれは、それぞれの選手専用という手間のかけ方だったというから驚きだ。

「だから僕の場合は、左利きのアウトサイド（キック）だけを集めた動画とか、シャペウ（ボールをすくい上げ、相手の頭上を越してかわすテクニック）だけを集めた動画とか（笑）。マニアックすぎてビックリしましたけど、すごく参考になりました」

そんな環境で育てば、中野のプレーがヴェルディ色に染まらないはずがない。

「わかりやすく言うと、常に股を狙う、みたいなところじゃないですかね。ボールを蹴る瞬間まで、ドリブルの最後のタッチの瞬間まで、（相手の）股を見ているっていうのは、（他クラブでプレーしている時に）『ヴェルディっぽいな』みたいな感じで言われることがありました」

股を狙う、とはどういうことか。

「たとえば、パスとか、シュートとかの駆け引きの時、相手のDFの股を狙うことで、GKの死角を作る。シュートを打つ時だったら、DFに股を開けさせて、そこを狙う、みたいな感じです」

ヴェルディっぽいな――。

中野にとっては、これ以上ない誉め言葉であり、勲章だった。

（文中敬称略／つづく）