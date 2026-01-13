ココイチ創業祭×ウルトラマン、対象カレーで“ウルトラスプーン”が当たる【全15万本】

カレーチェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」は、2026年1月17日から全国の店舗で「ウルトラ創業祭2026」を開催する。

2026年の創業祭は、放送開始から60周年を迎える「ウルトラマンシリーズ」とのコラボレーション企画。期間中、対象メニューを注文した人にその場で結果がわかるスピードくじを配布し、当たりが出ると「オリジナルウルトラスプーン」がもらえる。スプーンは全店合計15万本を用意する。

さらに、スマートフォンで楽しめる来店特典のほか、ぬいぐるみやスプーンセットが当たる応募企画、SNSキャンペーンなども同時に実施。キャンペーン期間は2月28日までとなっている。

■オリジナルウルトラスプーン プレゼント企画

対象のカレー3品のいずれかを1食注文ごとにスピードくじを1枚進呈。

〈1〉その場で当たる!オリジナルスプーン(全15万本)

当たりが出ると、その場でウルトラヒーローを刻印したオリジナルウルトラスプーンをプレゼント。デザインは全4種。新潟県燕市のブランド「Made in TSUBAME」による、職人技が光る特別仕様だ。

〈2〉チャレンジ券で応募(抽選800人)

スピードくじで「チャレンジ券」が出た場合は、郵送応募により抽選で800人に「ウルトラの父・ウルトラの母 オリジナルスプーンセット」が当たる。

応募締切：2026年3月7日(当日消印有効)

発送予定：2026年4月以降

対象カレー3品は以下の通り。価格はすべて税込。

◆グランド・マザー・カレー(1,060円)

「カレーハウスCoCo壱番屋」を創業者した宗次紱二・直美夫妻。直美氏の家庭で受け継がれてきた味を表現した、ココイチ原点の味「グランド・マザー・カレー」が復活。ブラックペッパーをきかせた特製カレーソースに焦げ目が香ばしい味わい深い豚肉、存在感のあるじゃがいも、にんじん、いんげんを合わせた一皿。

※1月17日発売、なくなり次第終了。

◆ローストチキンスープカレー(1,110円)

スチームオーブンで仕上げたジューシーなローストチキンが主役。野菜の甘みとコク深いスープが一体となり、満足感の高い味わいに。

※2025年11月1日発売、なくなり次第終了。

◆厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー(1,160円)

2026年2月1日発売予定の新メニュー。

■レシート応募キャンペーン(全メニュー対象)

注文合計1,000円(税込)以上のレシートで応募可能。レシート画像を応募フォームにアップロードすると、抽選で計310人に豪華賞品が当たる。1,000円ごとに何口でも応募可能。

A賞：ウルトラヒーロー&怪獣刻印 オリジナルスプーンセット

B賞：オリジナルウルトラスプーン コンプリートセット(金メッキ)

C賞：NeCo壱×ウルトラマンシリーズ オリジナルぬいぐるみ

D賞：壱番屋グループ共通お食事券1,000円分

■来店特典&SNSキャンペーンも実施

・来店特典

店頭メニューのQRコードを読み取ると、ウルトラマンシリーズデザインのスマホ用フォトフレームを入手可能。

・公式Xキャンペーン

公式X(@curryichibanya)をフォロー&リポストすると、抽選で10人に「ウルトラマン&バルタン星人 布団セット」が当たる。

■「ウルトラ創業祭2026」概要

実施期間：2026年1月17日〜2月28日

対象店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋

※一部店舗を除く

※賞品のデザイン・仕様は変更となる場合あり