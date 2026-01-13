ココイチ創業祭×ウルトラマン、対象カレーで“ウルトラスプーン”が当たる【全15万本】
カレーチェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」は、2026年1月17日から全国の店舗で「ウルトラ創業祭2026」を開催する。
2026年の創業祭は、放送開始から60周年を迎える「ウルトラマンシリーズ」とのコラボレーション企画。期間中、対象メニューを注文した人にその場で結果がわかるスピードくじを配布し、当たりが出ると「オリジナルウルトラスプーン」がもらえる。スプーンは全店合計15万本を用意する。
ココイチ「ウルトラ創業祭2026」
さらに、スマートフォンで楽しめる来店特典のほか、ぬいぐるみやスプーンセットが当たる応募企画、SNSキャンペーンなども同時に実施。キャンペーン期間は2月28日までとなっている。■オリジナルウルトラスプーン プレゼント企画
対象のカレー3品のいずれかを1食注文ごとにスピードくじを1枚進呈。
〈1〉その場で当たる!オリジナルスプーン(全15万本)
当たりが出ると、その場でウルトラヒーローを刻印したオリジナルウルトラスプーンをプレゼント。デザインは全4種。新潟県燕市のブランド「Made in TSUBAME」による、職人技が光る特別仕様だ。
その場で当たる!オリジナルスプーン(全15万本)
〈2〉チャレンジ券で応募(抽選800人)
スピードくじで「チャレンジ券」が出た場合は、郵送応募により抽選で800人に「ウルトラの父・ウルトラの母 オリジナルスプーンセット」が当たる。
応募締切：2026年3月7日(当日消印有効)
発送予定：2026年4月以降
ウルトラ創業祭2026 チャレンジ券当選者スプーン2種
対象カレー3品は以下の通り。価格はすべて税込。
◆グランド・マザー・カレー(1,060円)
「カレーハウスCoCo壱番屋」を創業者した宗次紱二・直美夫妻。直美氏の家庭で受け継がれてきた味を表現した、ココイチ原点の味「グランド・マザー・カレー」が復活。ブラックペッパーをきかせた特製カレーソースに焦げ目が香ばしい味わい深い豚肉、存在感のあるじゃがいも、にんじん、いんげんを合わせた一皿。
※1月17日発売、なくなり次第終了。
カレーハウスCoCo壱番屋「グランドマザーカレー」
◆ローストチキンスープカレー(1,110円)
スチームオーブンで仕上げたジューシーなローストチキンが主役。野菜の甘みとコク深いスープが一体となり、満足感の高い味わいに。
※2025年11月1日発売、なくなり次第終了。
カレーハウスCoCo壱番屋「ローストチキンスープカレー」
◆厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー(1,160円)
2026年2月1日発売予定の新メニュー。
「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」■レシート応募キャンペーン(全メニュー対象)
注文合計1,000円(税込)以上のレシートで応募可能。レシート画像を応募フォームにアップロードすると、抽選で計310人に豪華賞品が当たる。1,000円ごとに何口でも応募可能。
A賞：ウルトラヒーロー&怪獣刻印 オリジナルスプーンセット
B賞：オリジナルウルトラスプーン コンプリートセット(金メッキ)
C賞：NeCo壱×ウルトラマンシリーズ オリジナルぬいぐるみ
D賞：壱番屋グループ共通お食事券1,000円分
レシート応募キャンペーン A・B・C・D賞■来店特典&SNSキャンペーンも実施
・来店特典
店頭メニューのQRコードを読み取ると、ウルトラマンシリーズデザインのスマホ用フォトフレームを入手可能。
ココイチ「ウルトラ創業祭2026」フォトフレーム
・公式Xキャンペーン
公式X(@curryichibanya)をフォロー&リポストすると、抽選で10人に「ウルトラマン&バルタン星人 布団セット」が当たる。
ウルトラマン＆バルタン星人布団セット
■「ウルトラ創業祭2026」概要
実施期間：2026年1月17日〜2月28日
対象店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋
※一部店舗を除く
※賞品のデザイン・仕様は変更となる場合あり