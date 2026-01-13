「彼女募集中」をさりげなく匂わせるセリフ９パターン
彼女が欲しいと思っていても、あからさまに「彼女募集中」と公言するのは気が引けるもの。でも、伝えないと何も始まらない…。そこで今回はスゴレン女性読者に、彼女の有無の判断基準になり得る男性のセリフについてアンケートを実施。「『彼女募集中』をさりげなく匂わせるセリフ」をご紹介します。
【１】「女の子と話すと緊張する」
「彼女がいたら緊張するはずない。年下男子だったら、可愛いなって思うかも」（２０代女性）など、この一言に母性本能をくすぐられる女性もいるようです。ただし、経験不足なイメージは拭いきれないので、２０代前半までの男性にとって有効な一言かもしれません。
【２】「最近誰からも電話がない気がする」
「とにかくかわいそう。全然『リア充』じゃない！」（１０代女性）というように、女性からの同情を集める一言といえそうです。連絡がない＝遊んでいないということなので、潤いのない日常が的確に伝わるでしょう。ただし、友達も少ない人と思われる恐れがあるので、何度も言うのはやめた方がいいでしょう。
【３】「いつでも誘って」
「『いつでも』がポイント。全然予定がないから言えるんだと思う」（２０代女性）などの理由で、彼女がいないと判断する女性が多いよう。こう言われると女性からも誘いやすくなるので、効果的な一言だといえるでしょう。ただし、誰にでも言っていると、ただの軽い男。人を選んで言うようにしましょう。
【４】「部屋の掃除が全然できてないよ」
「定期的に遊びにくる女の子がいたら、掃除くらいしてるはず。彼女候補の女友達もいないのかな」（２０代女性）というように、まったくの一人身だと判断されるよう。ただのズボラな人と思われないよう、「仕事が忙しい」など、もっともな理由を付け加えるのも忘れずに。
【５】カップルを見て「いいなぁ」と漏らす
「カップルを羨ましがるのは、ひとりの証拠。そんなこと言っちゃうなんて可愛い」（２０代女性）というように、彼女募集中であることが伝わるうえ、女性からかわいいと思われる発言です。妬ましさが出ないよう、純粋に羨ましがると好印象でしょう。
【６】「何か楽しいことないかな」
「彼女がいたら、たまには楽しいことがあるはず。何もないのは彼女がいないしるし」（２０代女性）というように、彼女不在の状態を推測されるよう。「何か楽しいことしようよ」とダメ元で誘ってみると、付き合ってくれる女性もいるかもしれません。
【７】「今年の誕生日は誰からもプレゼントがなかったな」
「誕生日を祝ってくれない彼女はいないはず。かわいそう…」（２０代女性）というように、同情が集まるケースです。誕生日前に「今年はプレゼントがなさそう」と言うと、プレゼントの催促とも思われかねないので言わない方がいいでしょう。
【８】「土日は男友達と○○してた」
「休日を２日とも男友達と過ごすなんて、彼女なし決定」（１０代女性）というご意見多数。土日どちらかは彼女と過ごすもの、という考えが一般的なので、彼女がいないことを効果的に伝えられそうです。「女友達と遊んだ」と言うと、彼女候補がいると思われかねないので気を付けましょう。
【９】「毎晩ひとりで飲んでるよ」
「彼女がいたらひとりで飲んだりはしないはず。かわいそうだから一緒に飲んであげたくなるかも」（２０代女性）など、一人身の寂しさを感じ取る女性が多いようです。「今度付き合ってよ」と一言プラスすれば、デートの誘い文句にもなりそうです。
意外な一言が「彼女がいない」という判断につながるようです。ほかにも「こんな一言が効果的」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
