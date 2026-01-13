【「HG 1/144 01ガンダム」2次】 予約受付：1月13日11時より 商品発送：5月 予定 価格：2,420円

BANDAI SPIRITSはプラモデル「HG 1/144 01ガンダム」2次販売分の予約受付を1月13日11時よりプレミアムバンダイにて開始する。価格は2,420円。商品の発送は5月を予定している。

本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」より、地球連邦軍が開発した試作機「01ガンダム」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。特徴的な機体カラーは成形色で再現され、頭部は新規造形で立体化されている。また、01ガンダムが劇中で使用したハイパー・バズーカなど様々な武装が付属する。

付属武装 ： ビーム・ライフル／ビーム・サーベル×2／ハイパー・バズーカ／シールド

付属品 ：ハンドパーツ一式／ジョイントパーツ一式

(C)創通・サンライズ