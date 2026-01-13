松下奈緒が主演するドラマ「夫に間違いありません」（カンテレ・フジテレビ系）の第2話が、12日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、主人公・朝比聖子（松下）が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に、死んだはずの夫が帰還するところから始まるヒューマンサスペンス。

突然現れたキャバクラ嬢の瑠美子（白宮みずほ）の「旦那さん、本当は生きてますよね?」という言葉に、息をのむ聖子。さらに瑠美子は、行方不明だった当時の一樹（安田顕）と一緒に暮らしていたことを明かし、聖子を困惑させる。

第三者に一樹の死が偽装だと知られたうえに、夫が家族を裏切っていたことを知った聖子は、すぐさま一樹に連絡。しかし一樹は、聖子に瑠美子との関係を弁解したうえで「俺が生きていることは証明できない」と、隠蔽（いんぺい）した真実は瑠美子からバレることはないと聖子をたしなめる。

同じ頃、難関校の推薦を狙う栄大（山粼真斗）は、ライバルの藤木（二井景彪）から嫌がらせを受けていた。栄大を不登校に追い込んで内申書の評価を下げ、自分が優位に立つこと（改行マーク削除）が目的だという。栄大はそのひきょうなやり方を非難するが、藤木は「あさひおでん」のホームページを見ながら何やら画策し始めて…。

一方、警察署で確認した遺体が紗春（桜井ユキ）の夫かもしれないという疑念に駆られる聖子は、親しげに近付いてくる紗春を避けるように。そんななか、聖子は弟の光聖（中村海人）から結婚したい相手がいると報告を受けるが…。

放送終了後、SNS上には、「夫がクズ過ぎてつらいけれど、とんでもないドラマで面白い」「聖子も一樹も頭が悪くてイライラする。500万円は聖子が戻れる最後の選択だと思ったのに…」「一樹が軽率で弱過ぎる。聖子しっかりして! と思うけれど、幼少期のことがあるから家族を守りたいんだね」「息子は人生2回目かと思うくらい達観している。子どものことを本当に考えてほしい」などの感想が投稿された。

また、桜井が演じる紗春について、「紗春が自分の旦那を殺した? いい母親ではなさそうだし」「桜井ユキ、保険金目的で夫を殺したけれど、遺体が出て来なくて保険金が入らない状態なのかな」「紗春さん、もしや旦那さんを橋から…? と思ってしまった」といった疑惑の声が上がった。