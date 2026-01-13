＜大相撲初場所＞◇二日目◇12日◇東京・両国国技館

【映像】顔を上げたら「あらイケメン」注目の序二段力士

力士が土俵下で深々と一礼し、顔を上げた瞬間にファンがざわついた。序二段八十四枚目・風武（武蔵川）が、盤石の相撲で今場所初日となる白星をマーク。取組で見せた相手への細やかな気遣いと、その後にのぞかせた端正な素顔に「あらイケメン」「渋い顔」と熱視線が注がれた。

東京都江戸川区出身、27歳の風武は、178.8センチ、112.4キロという均整の取れた体格。同じく序二段八十四枚目の天清（玉ノ井）との一番では、立ち合いから鋭く踏み込むと、すぐさま得意の左上手を深く引き、右を差して天清を完全にコントロール。そのまま万全の形で寄り切った。「左上手うまい」「めっちゃ上手くなってる」と感心の声が寄せられた。

さらに注目を集めたのが、勝負が決した直後の振る舞いだ。土俵際、寄り切られた天清が勢い余って土俵下に転落しそうになると、風武はとっさに相手のまわしをぐっと引き、支えるようにして転落を未然に防いだ。激しい勝負の最中にも失わない紳士的な気遣いに、館内からは温かい拍手が送られた。

そして、白星を挙げた風武が勝ち名乗りを受けた後の所作が、ファンの心をさらに掴んだ。土俵下で礼儀正しく深々と一礼。そこから顔を上げた瞬間にのぞいた凛々しい素顔に対して「よく見ると渋い顔」「あらイケメン」「ほんとだ、イケメン」といった驚きと称賛の書き込みが相次いだ。

鮮やかな技術と、相手への敬意を忘れないスポーツマンシップ。そしてふとした瞬間に見せる素顔。序二段の土俵で輝きを放った風武の今場所の戦いに、さらなる注目が集まりそうだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）