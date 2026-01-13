歌手の華原朋美（51）が12日、SNSを更新。6歳の息子との最新ショットを公開した。

【映像】痩せたと話題の華原朋美（動画あり）

2025年9月9日に開催した、デビュー30周年記念ライブ後に動画を公開した華原。

「朋ちゃん痩せた！」「ここまで痩せたのは、かなり努力したはず！すごい」「桃の天然水の頃の朋ちゃんじゃん」など、そのスタイルに多くの反響が寄せられていた。

6歳の息子との最新ショットを公開

12日に更新したInstagramでは、「子ども連れて おとといときのうは室内のアミューズメントパークに行ってきました。夕飯はお気に入りのデニーズとロイヤルホスト、初めてのローラースケート体験、最初は転んでばかりだったけれど最後の方はすごく良くなってきたのを見て何だかうれしかったです。きょうはどこへ連れて行こうかなぁ〜いっぱい食べていっぱい遊んでいっぱい寝て、きょうは三連休最後の日、楽しんできまーす」と、子どもとの最新ショットを公開。

また、Xにも同じ写真を投稿し、「朋ちゃん可愛い」「息子さんとデートいいですね」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）